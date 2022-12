Elenoire Casalegno ha un nuovo fidanzato e si è finalmente scoperto chi è. Già nei giorni scorsi vi avevamo confermato la bella notizia per la conduttrice televisiva, ma stavolta sono finalmente usciti i primi particolari e anche le prime foto di coppia. Ancora una volta a svelare tutto in anteprima è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini. Ora conosciamo il nome del partner, cosa fa nella vita e soprattutto come sia esteticamente. Sono infatti stati beccati insieme nella città di Milano.

Elenoire Casalegno ha trovato il suo nuovo fidanzato e tra i due sembra già esserci una gran bella complicità. I fan della donna attendevano da tempo questo annuncio, che per il momento non è arrivato comunque dalla diretta interessata. Si sa anche che questa conoscenza con l’uomo non sarebbe roba di pochi giorni o settimane fa, infatti pare che stiano praticamente insieme dall’estate. E lei poi ha perso letteralmente la testa per il suo partner, che è riuscito nell’intento di fidanzarsi con Elenoire.

Leggi anche: “Wow, ma allora è vero”. Elenoire Casalegno, l’amore bussa alla porta: è tornata a sorridere





Elenoire Casalegno ha un nuovo fidanzato: chi è e cosa fa

Dunque, gioia enorme per Elenoire Casalegno al fianco del suo nuovo fidanzato. Il suo sorriso sulle labbra ha dato la certezza definitiva ai suoi ammiratori, infatti sembra aver ritrovato davvero la felicità insieme a quest’uomo. Hanno fatto una bella passeggiata a Milano e pronti ad attenderli c’erano i paparazzi del settimanale Chi, che non si sono fatti sfuggire l’occasione immortalandoli fianco a fianco. E come anticipato lo stesso settimanale ha aggiunto altre informazioni sull’identità del partner.

Stando a quanto riferito, il fidanzato di Elenoire Casalegno è Alessandro, che lavora come organizzatore di eventi per il Milan Club. Inoltre, è imparentato col grandissimo ex calciatore dell’Inter Mario Corso, infatti è suo nipote. Lei ha semplicemente rivelato di essere felice insieme a lui, come si evince comunque anche dalle foto. Il prossimo step sarà sicuramente la pubblicazione di immagini di coppia sul profilo ufficiale della presentatrice, visto che fino ad ora non c’è stata traccia della sua dolce metà.

Elenoire Casalegno ha 46 anni e nel 2022 ha presentato Love Mi, insieme ad Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato. Per quanto riguarda il suo privato, è stata fidanzata con Vittorio Sgarbi. Inoltre, dalla relazione con DJ Ringo è nata la figlia Swami (1999). In seguito ha avuto Omar Pedrini e Daniele Bossari come partner, prima di sposarsi con Sebastiano Lombardi nel 2014 e lasciarsi con lui nel 2017.