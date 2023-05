Edoardo Tavassi, la polemica. Il fratello di Guendalina è stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti indiscussi del GF Vip 7. In molti lo davano come vincitore del reality show, per poi scoprire che il primo posto sarebbe andato a Nikita Pelizon. Ma tutto questo è già diventato storia. La notizia di oggi tira in ballo il nome dell’ex gieffino al centro di una polemica. Tutto ha avuto inizio dal viaggio a Gardaland condiviso con Micol Incorvaia, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Ed è successo qualcosa che avrebbe fatto andare su tutte le furie i fan.

Polemica su Edoardo Tavassi dopo il viaggio a Gardaland. L’ex vippone in compagnia della fidanzata e di un’altra coppia del reality, quella formata da Oriana e Daniele. Un quartetto che ha dunque ben pensato di condividere alcune ore di divertimento e relax, ma come spesso accade, basta un solo ‘passo falso’ per fare andare in fumo il buonumore. Tutto ha avuto inizio quando Edoardo Tavassi nel bel mezzo del pranzo ha iniziato a rubare le patatine fritte dal piatto di chi li era vicino. Un siparietto nato dall’intenzione di prendere in giro amichevolmente Daniele.

Nel giro di poco tempo, si è alzato un polverone come pochi dopo il quale è dovuto intervenire Edoardo in persona: “Allora ragazzi oggi ho fatto una storia Instagram dove imito Daniele. Prendo e vado a mangiare dai piatti di altre persone intorno a me. Però è ovvio che mi ero messo d’accordo con tutte quelle persone. Perché non è che vado a mangiare le cose degli altri”, sono state le parole dell’ex gieffino che ha dunque provato a fornire le sue spiegazioni.

E ancora: “Però a quanto pare c’è gente che ha creduto che io andassi a mangiare dal piatto degli altri. Ecco, quelle persone mi devono defolloware adesso, subito, immediatamente. Ve lo chiedo davvero, smettete di seguirmi. Perché non ve voglio sul profilo mio, non ce potete sta”. Nonostante il reality show sia volto al termine da circa un mese, Edoardo Tavassi continua ad attirare le attenzioni del pubblico, posizionandosi ancora una volta al primo posto tra i vipponi più chiacchierati di sempre.

E a proposito di Edoardo, di recente anche la fidanzata è stata presa di mira. Infatti Micol è stata accusata di sembrare fredda e distaccata nei riguardi della sua relazione con il vippone. La risposta? Non ha certo tardato ad arrivare: “il fatto che io non vada a ‘sciurinare’ con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia non toglie che io sono realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo. Ecco, questa è la mia risposta, non penso di dover aggiungere altro”.