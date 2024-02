“Eccolo il pancione”. Sanremo 2024, lo scatto bomba arriva a fine Festival: il cantante al settimo cielo (FOTO)

A Sanremo 2024 arriva la cicogna. L’annuncio via social dalla cittadina ligure: il famosissimo cantante italiano sarà di nuovo papà. Lui e la sua attuale compagna stanno diventando genitori per la seconda volta. La bellissima notizia è stata condivisa dall’artista attraverso Instagram, dove conta 820 mila follower. La reazione dei fan non si è fatta attendere: tutti impazziti dalla gioia.

La foto postata dal cantante tra le stories lo ritrae insieme alla compagna. I due si trovano seduti vicini in un locale e tengono le mani unite sul grembo di lei. Un gesto molto tenero e delicato che indica la loro particolare sintonia in questo momento. Già si vede il pancione. Una immagine che non lascia spazio ad altre interpretazioni, accompagnata da un grande cuore.

La cicogna a Sanremo, Gigi D’Alessio annuncia che sarà di nuovo papà

Gigi D’Alessio (56 anni) diventerà papà ancora una volta. Il cantante napoletano ha dato l’annuncio via social. La compagna del cantante, Denise Esposito (32 anni), è incinta. I due hanno avuto un primo figlio nel 2022, il piccolo Francesco. Di quello in arrivo al momento non si sa ancora se sarà un maschietto o una femminuccia. Il cantante che sui social condivide ogni momento della propria vita insieme, sia quelli professionali che quelli più privati, ha rotto così gli indugi.

In questi giorni abbiamo visto Gigi D’Alessio impegnato sul palco dell’Ariston. Il cantante non era in gara, ma si è esibito ugualmente sul palco nella serata dedicata alle cover insieme a Geolier in un medley di canzoni napoletane. Con lui altri due ospiti: Gué e Luché. Esibizione molto apprezzata dal pubblico, premiata nella quarta serata del festival con il primo posto.

La notizia dell’arrivo di un nuovo figlio per Gigi D’Alessio circolava in realtà da alcuni giorni. Lui stesso aveva detto qualcosa in radio, senza però sbilanciarsi troppo. Adesso è sempre lui a confermare tutto. Per il cantante si tratterebbe del sesto figlio: tre li ha avuti dalla prima moglie Carmela Barbato, uno invece da Anna Tatangelo e uno infine dall’attuale compagna, di professionale avvocato, con la quale D’Alessio sta insieme da diversi anni ormai. AI fan non resta che stare incollati ai profili sociali del cantante per avere tutti gli aggiornamenti sul proseguo della gravidanza.