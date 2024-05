“Ma quella chi è, scusate?!”. Fedez, alla festa si presenta con lei. Spunta una ragazza misteriosa in un video che in queste ultime ore ha fatto il giro del web. Si sa, Federico Lucia e Chiara Ferragni si sono separati. E mentre lei sembra non avere nessuna intenzione di rimettersi in gioco, almeno dal punto di vista amoroso, Fedez è già stato pizzicato qualche volta con qualche ragazza intorno.

>> “Sei un nano, un burattino!”. Isola dei Famosi, Pietro Fanelli choc contro Fedez. Succede tutto all’improvviso

Questo di certo non significa che il rapper milanese si sia fidanzato o sia impegnato con qualcuna in particolare, ma almeno dai social sembra evidente che i due stanno andando in direzioni praticamente opposte: Chiara è in cerca di stabilità, sopratutto lavorativa, almeno sembra da quello che si legge ultimamente sulle riviste satinate, Fedez invece alla ricerca di leggerezza dopo un periodo altamente stressante per lui.





“Ma quella chi è, scusate?!”. Fedez, alla festa si presenta con lei

Prima il tumore, poi quel brutto episodio del pandoro-gate e infine la separazione con la Ferragni: ora per il giovane artista è il momento di divertirsi, o almeno così sembra, dalle storie postate sui social dallo stesso. E nelle ultime ore un filmato sta facendo impazzire i fan: Fedez infatti sembra in compagnia di una ragazza misteriosa. I due ridono e scherzano insieme, ma tutti adesso si chiedono: chi è la bionda ripresa di spalle? È successo tutto durante il party di lancio del nuovo album di Capo Plaza, al quale ha partecipato anche Fedez e la rapper Anna.

Nel video, circolato all’impazzata sui social media, si vede Fedez in compagnia di una ragazza bionda. Nel video, i due sembrano divertirsi insieme, alimentando così tutte le speculazioni del caso su un possibile flirt. Eppure, qualora fosse proprio necessario, è importante considerare che non vi è nulla di compromettente nel video, quindi è prematuro trarre conclusioni sulla natura del rapporto tra Fedez e la bionda in questione.

Accade tutto mentre Chiara Ferragni è impegnata in America, mentre Federico Lucia è rimasto a Milano per passare del tempo coi suoi figli, dedicandosi a sé stesso e ai suoi impegni professionali. Chissà se la ragazza in questione, che da dietro per un attimo a molti è sembrata proprio la Ferragni, sia una persona importante per Federico, o solo una ragazza conosciuta ad una festa del quale non sapremo mai nulla.

Leggi anche: “Si sono messe in mezzo le famiglie”. Chiara Ferragni e Fedez, nuovo rumoroso colpo di scena