Ilary Blasi è volata a New York con il fidanzato Bastian in questi giorni. Giorni di fuoco perché tutti in attesa di conoscere la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. E forse la fuga d’amore con l’imprenditore tedesco è forse anche un modo per allontanarsi dalle nuove polemiche che, è sicuro, nasceranno dalle sue parole. Anche perché l’attesa è finita: il 24 novembre esce “Unica”, il docu film Netflix sulla sua vita scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi, diretto da Tommaso Deboni.

Annunciato a sorpresa in settimana, dopo il trailer in cui Ilary Blasi in lacrime raccontava di aver sposato l’ex calciatore “per amore e non per soldi” e che non poteva credere che “l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni avesse fatto una cosa del genere”, fuori tutto. Dai primi passi nel mondo dello spettacolo al grande amore con Totti fino alla grande delusione. Per la prima volta racconta infatti come ha scoperto della relazione con Noemi Bocchi.

Ilary Blasi: “Così ho scoperto il tradimento di Francesco Totti”

“Sapevo già tutto di loro, avevo le foto, ma sono stata ferma per non fare danni. Ho ingaggiato un investigatore di Milano. Una sera mi ha detto che avrebbe portato Isabel a cena in un ristorante, ma io sapevo che non ci sarebbe mai andato a quel ristorante”. L’investigatore dice di aver fatto una foto di Totti a casa di Noemi Bocchi, “ma l’investigatore si è fatto sgamare”. Totti “sapeva che io ero a conoscenza della sua relazione. Eppure, la sera prima mi cercava sessualmente: io mi sono negata”.

E quando Ilary gli ha detto tutto, “lui mi risponde ‘Ti rendi conto che hai fatto? Ha messo un investigatore…’. Poi, ha ammesso la relazione, ma ha detto che era una cosa leggera, non seria”. Con quel tradimento “mi ha umiliata come donna e come madre”, continua la conduttrice che aggiunge come dopo l’ammissione dell’ex calciatore “sono cominciate a uscire foto di Noemi insieme a lui”. Ma a farle male è stato anche il fatto che “in questa vicenda la stampa se l’è presa con me: lui era il campione, io l’ex letterina”.

“Non lo sapevo che lui era così. L’ho difeso contro Spalletti e contro Fabrizio Corona. E l’ho difeso perché ho sempre creduto a mio marito”, dice ancora Ilary Blasi che dà la sua versione anche sul famoso “furto di Rolex”: “A metà giugno ho preso i miei orologi nella cassetta di sicurezza, i suoi li ho lasciati lì. Ha raccontato che ho rubato 30 orologi. Lui passa agosto a Sabaudia, io sono andata in Croazia. Ho chiuso la mia scarpiera blindata a chiave e ho portato anche la seconda chiave. Poi, ho scoperto che c’erano altre copie. Lui me l’ha svuotata, mi ha lasciato letteralmente scalza”.

“In casa ho scoperto un’altra porta blindata, che non si apriva. Ho chiamato un fabbro e ho aperto. Lì ho trovato le mie cose, anche se non ci stava tutto. Il resto stava nascosto in un soppalco”.