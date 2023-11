Incredibile notizia sul futuro di Ilary Blasi, che sarebbe pronta a lasciare Mediaset per andare da un’altra parte. Già stavano girando da tempo voci tutt’altro che promettenti sulla conduttrice televisiva, infatti L’Isola dei Famosi se dovesse essere confermata non dovrebbe prevedere la presenza dell’ex moglie di Francesco Totti. Ma ora ecco arrivare una svolta, che potrebbe davvero rappresentare un cambiamento totale per lei.

E inoltre sono uscite fuori delle indiscrezioni su chi potrebbe anche prendere il posto di Ilary Blasi. Lei dovrebbe lasciare Mediaset e quindi Canale 5 e molti telespettatori rimarrebbero parecchio male. Ma oltre a riferirvi chi potrebbe sostituire la presentatrice, si è anche saputo dove dovremmo vederla. Quindi, sarebbe ormai sempre più imminente il suo ritorno in televisione ma in un posto che fino a poco tempo fa sembrava impensabile.

Ilary Blasi pronta a lasciare Mediaset: dove dovrebbe andare

Pier Silvio Berlusconi potrebbe non riconfermare Ilary Blasi, quindi sarebbe ormai in procinto di lasciare Mediaset per iniziare una nuova e accattivante avventura nel piccolo schermo. Il sito Dagospia ha rivelato che il Biscione è pronto anche per grandi cambiamenti. Infatti, Barbara Palombelli potrebbe presentare una trasmissione dal titolo Curami, da mandare in onda su Canale 5 in seconda serata. Potrebbe approdare da Pier Silvio anche Diletta Leotta, che attualmente lavora a Dazn.

Ma è soprattutto il settimanale Vero ad aver rotto il silenzio su Ilary Blasi, infatti dovrebbe abbandonare Mediaset e iniziare a lavorare a Sky. Qui le affiderebbero un programma che si dedicherebbe all’intrattenimento e al benessere, ma ovviamente non c’è ancora niente di confermato in maniera ufficiale. Non resta che aspettare le prossime settimane per avere maggiore certezza su ciò che accadrà in televisione.

Ilary Blasi ha condotto L’Isola dei Famosi dal 2021 al 2023, mentre l’anno prossimo scopriremo cosa succederà. Due anni fa è stata al timone anche di Star in the Star, mentre nel 2019 aveva presentato Eurogames.