Chiara Ferragni, dopo lo scandalo del pandoro nel mirino del gossip per la presunta rottura da Fedez. Voci incontrollate e inarrestabili quelle degli ultimi giorni: non solo un futuro lavorativo in dubbio ma anche un matrimonio in bilico che in molti danno già per finito. È ancora “calda” la querelle a distanza con Tomaso Trussardi, da molti indicato come sua nuova fiamma. A quei rumor l’influencer aveva risposto di non conoscere nemmeno l’imprenditore ed ex marito di Michelle Hunziker, che invece a quanto dice lui conosce eccome.

Con una Storia su Instagram Trussardi ha “polverizzato” Chiara Ferragni dicendo di conoscerla da anni, di averla avuta alle sfilate e di avere un bel rapporto con tutta la sua famiglia. Il tutto concluso con una frecciata potente: “Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d’anno… non ne combinano una giusta”. Nel frattempo, se Fedez rimane chiuso nel silenzio social, Chiara ha ripreso a postare con regolarità.

Chiara Ferragni dopo Fedez, chi è l’amico che la consola

E nelle ultime ore l’imprenditrice digitale si è rifugiata nell’amore delle sue sorelle e di suoi migliori amici per cercare di trovare un po’ di serenità in questo momento indiscutibilmente delicato per la sua carriera e vita personale. E in una Storia ecco spuntare uno dei suoi amici più fidati Angelo Tropea che a quanto pare non l’ha mai lasciata sola questo weekend.

“God bless friends who came to stay with you when you need their love to heal” ovvero “Dio benedica gli amici che vengono a stare con te quando hai bisogno del loro amore per riprenderti”, si legge nella foto in cui si abbracciano. Chi è Angelo Tropea: uno dei migliori amici di Chiara Ferragni, che fa parte del suo team dall’inizio del blog di The Blonde Salad.

Nel 2013 ha ricoperto il ruolo di pr e Marketing Manager in Chiara Ferragni Brand fino al 2018, dove ha deciso di intraprendere una strada diversa, lontana dalla Ferragni con la quale, tuttavia, ha mantenuto un rapporto di amicizia, ritagliandosi sempre del tempo per lei proprio come ora. Oggi AngeloTropea è infatti il direttore marketing di The Rome EDITION, il primo hotel italiano a Roma di lusso della catena del brand Marriott International.