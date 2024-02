Il gossip su Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi continua a scatenare curiosità e non solo. Dopo la notizia della fine della relazione tra l’imprenditrice e Fedez, hanno cominciato a diffondersi rumors secondo cui l’influencer sarebbe già impegnata con l’ex marito di Michelle Hunziker, ma lo staff dell’imprenditrice ha smentito categoricamente le voci su una presunta storia d’amore tra i due.

Non sono una relazione, ma neanche una conoscenza lega Chiara Ferragni a Tomaso Trussardi, che “non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa”. Così il portavoce del team di Chiara Ferragni ha parlato dopo che erano circolate voci su una possibile relazione tra i due. Una smentita che, però, ha fatto infuriare Trussardi.

Tomaso Trussardi risponde: “Io e Chiara Ferragni ci conosciamo”

“Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa ‘bloggherina’ la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate. Noi abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi)”, ha scritto Tomaso Trussardi su Instagram.

“Hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runway dove ho incontrato Chiara l’ultima volta, circa 4 anni fa. Devo dire che c’è sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia ambo le parti. Liquidare tutto ciò con ‘non lo conosco neanche’ è riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione”, continua un infuriato Trussardi.

L’imprenditore e rampollo della famosa casa di moda italiana, ha poi lanciato una frecciatina sul caso dei pandori Balocco. “Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d’anno. Non ne combinano una giusta”. Non solo, a conferma di quanto detto, Tomaso Trussardi ha pubblicato anche la foto in compagnia di Chiara Ferragni.

Sui social si è scatenata una pioggia di critiche contro l’influencer: “Livello di rancore Tomaso che posta da un’ora le foto di chiara alle sfilate Trussardi”, si legge a corredo della foto pubblicata su X. “No non è rancore, ma dire che non conosci un nome come lui quando ci hai sempre lavorato, tu e famiglia, da quando non eri nessuno, sia invitata nelle sfilate che negli adv, è ridicolo quindi nei suoi social risponde come vuole”, “Ma lei si è bevuta il cervello???? Altro che un team che l’aiuta per la reputazione le devono togliere il telefono”.