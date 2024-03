Perla e Mirko pizzicati mentre vanno nella stanza d’hotel. “Ah, se quelle mura potessi parlare”, commenta qualche utente divertito dalla situazione. Ma andiamo con ordine, dopo tanto tribolare, finalmente i Perletti hanno potuto ‘dormire’ di nuovo insieme. Ok, ognuno pensi quello che vuole, le riprese si fermano sul corridoio dell’albergo, quello che è successo dopo possiamo solo immaginarlo.

Durante la finalissima del Grande Fratello Perla e Mirko si sono giurati amore reciproco e da quel momento in poi nessuno si allontana dall’altro. Insomma, dopo la terribile vicenda di Temptation Island con Greta, la sua entrata in casa durante il reality di Signorini, ora tutto torna alla normalità. L’amore ha vinto, almeno questa volta. Ma cosa è successo dopo la finale? Perla e Mirko hanno lasciato assieme lo studio.





Perla e Mirko pizzicati mentre vanno nella stanza d’hotel

Poco dopo sembra che i due siano stati seguiti da alcuni fan, che li hanno quindi pizzicati tra i corridoi dell’hotel, più innamorati che mai. Dopo il video pubblicato chiaramente i fan sono esplosi di gioia perché hanno capito che tutto quello che gli aveva promesso Mirko è reale. Dopo qualche ora i due hanno parlato insieme in una intervista di coppia con Chi.

Perla e Mirko hanno quindi spiegato che ora è il momento di farsi da parte: i due vogliono e chiedono privacy, dopo mesi passati di fronte alle telecamere. Mirko ha poi fatto sapere che sarebbe molto aperto all’idea del matrimonio: “Mi vedevo sposato con lei anche quattro anni fa, tre anni fa, due anni fa. Intanto vogliamo fare i fidanzati. Ora vogliamo un po’ di privacy”.

E ancora: “Abbiamo tanti mesi da ripercorrere. Anche la convivenza sarà da ragazzi, cercheremo di divertirci, ritrovarci, magari altrove”. Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno poi dichiarato che hanno idea di trasferirsi a Roma: “Per realizzare i nostri sogni. Non dobbiamo fare lo sbaglio che abbiamo commesso 5 anni fa, quando abbiamo corso troppo. Da qui in poi c’è futuro”. E allora in bocca al lupo!

