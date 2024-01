Belen Rodriguez è tornata, anche a pubblicare costantemente sui social. Dopo aver trascorso il Natale a Albereta e il Capodanno in Argentina, dove è volata con tutta la sua famiglia e anche il compagno Elio Lorenzoni, è di nuovo a Milano. Ma nemmeno il tempo di disfare le valigie che una bomba di gossip si è abbattuta sulla showgirl e modella: che fine ha fatto l’uomo che, parole sue, le ha ridato la serenità che tanto ha voluto e cercato?

Da quando è rientrata dal viaggio nella sua terra d’origine, Elio Lorenzoni non si è più visto nelle sue Storie. Tante immagini e video di se stessa e con i figli Santiago e Luna Marì, il primo che va a scuola, la seconda che dà la buonanotte ai fan della mamma. Ma che fine ha fatto il fidanzato che come confermato anche a Domenica In sposerà dopo aver ottenuto il divorzio? E l’anello?

Belen, “è già finita con Elio”?

Sì perché sempre a proposito di nozze, Belen ha già ricevuto un anello dal compagno e sui social, in occasione di una romantica vacanza di coppia alle Maldive, aveva mostrato la foto ai suoi follower. Poi, nell’intervista bomba a Mara Venier, aveva confermato la volontà di costruire un futuro accanto a Elio Lorenzoni e di aver fatto lei stessa la proposta di matrimonio.

Ma ad oggi, da quando è tornata in Italia, molti hanno notato come non ciò siano più tracce né del futuro marito né di quel solitario meraviglioso. Spariti. Nessuna notizia ufficiale in merito, ma sono già arrivate tante segnalazioni anche a Deianira Marzano, l’esperta di gossip e tv sui social.

Da qui le voci di una possibile crisi tra i due. Possibile sia già finita quando fino a un paio di settimane fa Belen ed Elio si mostravano felici e innamorati in Argentina? Cosa è successo – si chiedono i fan – al ritorno, perché in un colpo solo non si vedono più l’imprenditore e l’anello? Domande che per ora restano senza risposta.