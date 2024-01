Chiara Ferragni è scappata da Milano e da tutte le polemiche legate al caso del Pandoro Balocco per la quale è finita al centro di una inchiesta della procura di Milano.“24 ore lontano, insieme solo alla famiglia”, ha scritto qualche giorno fa l’imprenditrice che dopo il silenzio social è riapparsa in montagna, a Courmayeur.

Sul social, nelle storie, ha condiviso le immagini del weekend trascorso tra la neve con i due figli, Leone e Vittoria, la mamma Marina Di Guardo e la sorella minore Valentina. Ma i fan hanno notato una pesante mancanza, quella del marito Fedez. Tutti gridano alla crisi o addirittura all’addio. Si parla di un forte litigio tra i due. Ci sarebbe stata una discussione pesante, una “forte frizione”, causata dalla divergenza di opinioni del gestire il delicato caso del pandoro Balocco.

“Tra Chiara Ferragni e Fedez…”. Ferragnez, l’indiscrezione di coppia arriva dopo lo scandalo





Chiara Ferragni, secondo Chi il marito Fedez è furioso

Il settimanale Chi è tornato su quanto accaduto via social dopo lo scorso 10 gennaio, a seguito della sanzione Agcom sui pandori Balocco a marchio Ferragni. L’account di Chiara Ferragni perdeva 20 milioni di interazioni, oltre ai 210mila follower; mentre Fedez, di riflesso, ne perdeva 119mila. Fuga dei brand nonostante le scuse e la donazione di un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Fedez ha difeso a spada tratta la moglie, a costo anche di litigi mezzo social con la conduttrice di Pomeriggio 5 Myrta Merlino e con tutta la stampa italiana. Chiara Ferragni è arrivata in montagna con mamma, sorella e figli, mentre Fedez ha vissuto in isolamento nel loro appartamento milanese per portare avanti i suoi progetti, come Muschio Selvaggio. Il settimanale Chi ha svelato un retroscena sul rapper.

2Non è un mistero che Fedez reputi i collaboratori di Chiara responsabili del polverone che anche lui sta pagando. E che non condivida le loro strategie”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. E ancora: “Si parla di crisi nella coppia, cosa che farebbe gioco soprattutto a chi vuole spostare l’attenzione”.