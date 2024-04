Jannik Sinner vince, la fidanzata si sfoga sui social (sopra insieme nella foto di Chi, ndr). Negli ultimi mesi gli italiani sono stati contagiati dalla Sinner-mania, la passione sfrenata per le gesta del fortissimo tennista altoatesino. Proprio nella domenica di Pasqua l’atleta di San Candido ha trionfato, prima volta per un italiano, nell’Open di Miami contro Dimitrov e ha superato Alcaraz nella classifica generale Atp diventando il numero due al mondo.

Ora davanti a lui c’è solo, si fa per dire, Novak Djokovic e per Jannik Sinner nei prossimi mesi si apre la possibilità del primato mondiale. Nel frattempo è rientrato a Montecarlo, dove vive con la fidanzata Maria Braccini, per prepararsi alle sfide sulla terra rossa: “Sembra di essere in Italia, c’è un grande tifo” ha detto felice dopo aver battuto l’ennesimo record. Adesso, però, a far parlare è proprio la compagna.

Il patto con Sinner e lo sfogo di Maria Braccini

Forse non tutti sanno che tra Jannik Sinner e la fidanzata Maria Braccini c’è una sorta di patto. Lei, che fa la modella e sui social ha oltre 320mila follower, non pubblica mai scatti insieme al suo compagno che d’altra parte in passato ha dichiarato: “I social non mi piacciono, non è quella la verità, vedi certe cose ma non sono quelle”. Tra l’altro pare che proprio un post sui social diede il via alla crisi che divenne rottura tra i due qualche anno fa.

Proprio recentemente Maria Braccini è tornata a condividere alcuni scatti del suo viaggio in Florida per seguire il compagno nel torneo di Miami. Poi ha risposto ad una serie di domande dei follower anche a quelle più ‘perfide’. Un seguace, ad esempio, ha chiesto se per lei sia importante ricevere complimenti per la sua bellezza o perché è fidanzata di un campione.

E lei ha risposto: “Le persone che mi conoscono veramente sanno chi sono come persona e mi apprezzano al di là dell’aspetto esteriore e questo per me ha un valore immenso. Credo e spero che con il tempo ci sia modo di dimostrare che c’è molto di più in me oltre all’aspetto fisico. Quanto ai complimenti invece li accetto volentieri, sento che sono fatti tutti con il cuore e sono grata a ciascuna persona che scrive”. A chi invece la provoca sul fatto che Sinner non le consenta di mettere foto insieme ribatte: “Preferisco restare fuori dai battibecchi”.

