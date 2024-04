Importante annuncio da parte di Loredana Lecciso, che ha rivelato di aver optato per un grande rifiuto per quanto concerne la tv. E ad essere coinvolto è anche Albano Carrisi. Avremmo potuto vederla nuovamente grande protagonista, ma ha spiegato per quale motivo ha preferito prendere un’altra strada. Le dichiarazioni sono state fatte in anteprima alla conduttrice Monica Setta, nel programma Storie di donne al bivio che andrà in onda su Rai2 sabato 14 aprile.

Dunque, Loredana Lecciso ha scelto di fare questo rifiuto importante e in tv non la vedremo per Albano Carrisi. Si è anche soffermata su dettagli molto interessanti legati anche alla vita privata e al rapporto con l’artista di Cellino San Marco. Parole che in tanti aspettavano da tempo e che ora sono finalmente ufficiali, grazie alla sua ospitata nella trasmissione Rai.

Loredana Lecciso e il suo rifiuto al programma tv per Albano Carrisi: cosa succede

Il rapporto tra Loredana Lecciso e il cantautore pugliese poteva tra l’altro cambiare improvvisamente, ma oltre al rifiuto di lei ad una proposta tv è stata presa anche un’altra decisione fondamentale. Albano Carrisi alla fine ha accettato questa scelta e non dovremmo assistere ad un evento, che sarebbe diventato sicuramente il più importante dell’anno.

Loredana ha confessato di aver detto no all’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria: “Ho detto no per restare con Al Bano. Sarebbe stato forse il momento ideale, ma preferisco stare vicina anche a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco. A Milano vive anche mio figlio Albano junior e stare in famiglia per me in questa fase è molto importante. Abbiamo pensato alle nozze, ma stiamo insieme da oltre 23 anni e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d’amore più intensa che possa esserci”.

Quindi, niente matrimonio ma tra di loro c’è lo stesso tanta felicità: “E poi c’è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme. Ci ritagliamo serate casalinghe a Cellino, lui cucina, suona, stiamo bene tra di noi, non ci serve molto altro. L’anello? Ho un anello che è ovviamente un pegno d’amore da una vita. Cosa mi manca? Forse tornare in tv – ha aggiunto a Monica Setta – con un piccolo progetto tutto mio. Un sogno che spero di realizzare”.