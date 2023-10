Ciclone Albano Carrisi a Verissimo, ospite di Silvia Toffanini il cantante 80enne (e presto nonno per la quarta volta) si è lasciato andare ad una serie di considerazioni sulla sua vita. Amicizie, dolori, gioie, e il rapporto tanto discusso con Romina Power sulla fine del quale sempre poco si è capito. A distanza di 23 anni da quei giorni burrascosi ecco che Albano cerca di fare chiarezza su quel momento. Prima, però, ha voluto raccontare un aneddoto sull’amico Toto Cutugno, da poco scomparso.

“L’ho visto la prima volta nel 1977 a Parigi, la seconda volta a Tokyo, dove di classificò secondo con una bella canzone. Eravamo gli unici due italiani e ci siamo divertiti come due bambini”. Un legame molto profondo il loro. Quando era stato male, ricorda ancora Al Bano, Cutugno “stava combattendo contro il suo dolore, la sua non voglia di affrontare la vita in quelle condizioni. Io mi sono arrabbiato urlandogli che non era giusto ciò che stava facendo”.





Albano Carrisi, ospite a Verissimo: “Perché è finita con Romina”

Poi il messaggio malinconico: “Aspettami Totò, che tra qualche tempo arriverò, ma ho ancora molto da fare – ha proseguito il cantante – ho figli che crescono, nipotini che crescono”. Poi Albano Carrisi è passato a parlare di Romina Power, la prima frase lascia a bocca aperta: “Non so perché se ne sia andata”. Poi aggiunge un particolare rimasto sepolto per 23 anni.

Per chi non lo sapesse, Loredana Lecciso era sta accusata di essere la responsabile della fine del matrimonio di Albano e Romina. Ora la verità: “Loredana è arrivata nel 2000 e non ha rovinato nessun matrimonio. La attaccano ma non ha rovinato assolutamente niente. Lei è stata un altro tipo di incontro, un altro tipo di vita, ho pensato menomale che non vuole sapere nulla di televisione”.

Quando Loredana è arrivata la storia era già finita. Certo è che i figli di Albano hanno sofferto della separazione. Tanto che una utente sul web scrive: “Io gli avrei anche fatto vedere il pezzo dell’intervista a Romina Carrisi in cui ha detto di non augurare a nessuno di vivere quello che ha vissuto lei quando la sua famiglia si stava sgretolando e suo padre ne costruiva un’altra”.