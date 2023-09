Il vip della tv ha deciso di fare un annuncio clamoroso: ha deciso di diventare una donna e il processo di transizione è praticamente cominciato. In tanti avevano già notato il suo cambiamento attraverso le diverse foto pubblicate sui social, ma adesso ne abbiamo la certezza assoluta perché è stato lui stesso a rompere definitivamente il silenzio. Le sue parole sono state proferite nel corso della diretta radiofonica col programma La Zanzara.

Le sue dichiarazioni sono chiarissime e il vip della tv, che vuole diventare donna, ha infatti esclamato: “Mi sento io, non mi sento una donna, non mi sento un uomo. Sto facendo un percorso di transizione. Tagliare l’uc**llo? Per il momento no, ma sto prendendo gli ormoni“. Poi si è soffermato anche sulle relazioni che può intrattenere, infatti ha ammesso che ci sono determinate persone che ora lo cercano sotto il profilo intimo.

Una decisione partorita con calma, ma che ora ha rivelato con grande determinazione. Questo vip della tv, noto anche per aver partecipato in passato al Grande Fratello Vip, ha spiegato ancora la sua volontà di diventare donna, rivelando chi lo cerca: “Da quando sono diventata femminile, i gay non mi guardano più. Mi guardano gli etero. Mi piaccio così perché chi mi cerca, cerca l’uomo femminile che ha un mercato pazzesco. Io non lo immaginavo. Ho tante relazioni in questo momento, so di poter andare con uomini con cui non credevo di andare”.

Chi ha deciso di fare il percorso di transizione è Giacomo Urtis, che a La Zanzara ha detto ancora: “Quando entro in un ristorante, il 50% degli uomini che sono lì dentro credo di poterci andare. Mi hanno discriminato per le foto che pubblico, ma che non sono pubbliche perché erano foto messe su WhatsApp. Io sono laureato in medicina e chirurgia e hanno chiesto l’intervento dell’Ordine dei Medici, ma io stimo l’Ordine e non mi hanno mai segnalato o detto nulla”.

Urtis, 45 anni, è noto per essere il chirurgo estetico dei famosi. Recentemente si è parlato di lui per il presunto matrimonio con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, la cui notizia ha fatto tanto discutere sul web.