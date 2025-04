La storia tra Helena Prestes e Javier Martinez, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, continua a far sognare i fan anche dopo la fine del reality. La modella brasiliana e il pallavolista argentino si sono incontrati nella celebre Casa di Cinecittà, ma la loro attrazione non è scattata immediatamente. Helena, infatti, aveva inizialmente mostrato interesse per Lorenzo Spolverato e successivamente per Zeudi Di Palma. Tuttavia, con il passare del tempo, tra i due è nata un’intesa profonda che ha superato ogni incertezza iniziale. Oggi, la coppia appare più unita che mai e ha deciso di continuare il proprio percorso insieme anche lontano dalle telecamere.

Ospiti nel salotto televisivo di “Verissimo”, Helena e Javier hanno condiviso con il pubblico i loro progetti di vita futura, annunciando con entusiasmo di essere pronti alla convivenza. La possibilità di costruire una famiglia non è esclusa: entrambi si sono detti aperti all’idea di diventare genitori. Una decisione che testimonia la solidità del loro legame, cresciuto lontano dalle dinamiche spesso caotiche del reality show che li ha fatti conoscere.

Helena e Javier verso un altro programma tv

Ma le novità non finiscono qui. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato sui social una voce che ha immediatamente acceso l’interesse dei fan: Helena e Javier potrebbero essere tra i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island, il reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. “Probabilmente vedremo Helena e Javier a Temptation Island. Sarebbe pazzesco! Lei gelosissima, lui che fa il piacione, già me li immagino tra falò infuocati e tentatrici in bikini. Sarebbero perfetti, sono molto ma molto voluti”, ha scritto Marzano sul suo profilo Instagram, dando voce a un entusiasmo condiviso anche da molti follower della coppia.

Tuttavia, la possibilità di vederli affrontare le tentazioni dell’isola dell’amore sembra essersi momentaneamente infranta. Sempre secondo Deianira Marzano, infatti, la coppia avrebbe declinato l’invito, preferendo proteggere la propria relazione da eventuali crisi televisive. “Pare che abbiano rifiutato perché troppo innamorati e non vogliono che nulla possa mettere in crisi la loro relazione”, ha aggiunto. Sarà davvero così o li ritroveremo nel villaggio delle tentazioni come sperano tutti i fan?

Ma le sorprese non finiscono qui. A rilanciare il gossip è stato anche Amadeo Venza, un altro noto esperto del settore, che ha alimentato l’attesa con un ulteriore rumor: “Helena e Shaila presto in tv per un nuovo programma”. Le due donne, acerrime rivali durante l’esperienza al Grande Fratello, potrebbero presto ritrovarsi l’una di fronte all’altra in un nuovo format televisivo. Venza non ha svelato dettagli sul progetto, lasciando aperte tutte le ipotesi e facendo crescere l’attesa per quello che potrebbe essere un nuovo scontro sotto i riflettori.