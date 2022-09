“Nuovo triangolo amoroso”. Delia Duran e Alex Belli, è successo ancora. Chi è l’altra donna

Ancora voci clamorose su Delia Duran e Alex Belli. La coppia più discussa dell’ultimo GF Vip sta facendo ancora parlare di sé e stavolta perché lei è stata beccata in atteggiamenti complici con una donna. Sappiamo che loro hanno sempre puntato l’attenzione sulla loro relazione aperta, ma stavolta i fan non hanno compreso cosa stia succedendo realmente e se lui fosse quindi felice di tutto questo. A beccarla è stato il magazine Vero, che ha anche pubblicato delle immagini nel numero in edicola.

Delia Duran e Alex Belli, nonostante alcune problematiche riscontrate in passato, sono riusciti a trovare la quadra giusta e la loro love story è proseguita. Tra l’altro, a livello lavorativo è emerso che nel cast della prossima edizione di Pechino Express ci sarebbero anche i due ex gieffini. The Pipol Tv ha scritto: “Ci saranno Alex Belli e Delia Duran, le cantanti Paola e Chiara, le tenniste Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, gli isolani Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, ma il tutto è work in progress”.





Delia Duran e Alex Belli, lei ha baciato una donna

Tra l’altro questo bacio di Delia Duran con una donna non è stato segreto. Lei si è scambiata questo gesto molto affettuoso proprio sotto lo sguardo di Alex Belli. Il magazine Vero ha infatti esordito così nel suo pezzo: “I tre sono super affiatati, le due si baciano in mezzo alla strada senza curarsi degli occhi indiscreti. Ma è vera passione o stanno solo recitando, magari per il videoclip del brano di Alex? Infatti, da poco Belli ha lanciato il suo nuovo singolo Amore libero”. E poi c’è stata una sferzante ironia.

Non è stato possibile svelare ancora il nome della donna che ha baciato Delia Duran, che resta dunque un mistero. Si sa comunque che è bionda. Alla fine la giornalista del magazine Vero ha chiosato: “Più che un amore libero questo sembra un vero e proprio harem”. Tenuto conto che la notizia è diventata pubblica, probabile che i diretti interessati possano uscire allo scoperto per fare precisazioni in merito. Lo scopriremo solo vivendo se si è trattato di un gesto fine a se stesso o se possa nascere qualcosa di più importante.

Intanto, la nota imprenditrice alla direzione del programma Ciao Darwin, Sonia Bruganelli, avrebbe dunque lanciato la proposta di avere anche loro, Alex Belli e Soleil Sorge, ma secondo la ‘regola’ del gioco, ovvero in fazioni poste in competizione tra di loro. Ovviamente una coppia ‘nemica’ se così può dirsi ovvero protagonista di squadre contrapposte pronte a remare dritto verso il traguardo finale.

