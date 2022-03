Momento da dimenticare per Davide Silvestri. Archiviata la sua esperienza al ‘GF Vip’, l’attore è tornato alla vita precedente ed è stato visto in più occasioni nella sua birreria, situata nella città di Milano. Non ci sono informazioni su ciò che potrebbe fare in futuro, anche se comunque questa sua avventura nella Casa più spiata d’Italia si è rivelata molto soddisfacente e indubbiamente arriveranno buone opportunità anche per lui. Ma ora ha dovuto fare i conti con un imprevisto spiacevole.

Nei giorni scorsi, intanto, Davide Silvestri e Alex Belli si sono battibeccati. Davide ha detto: “Se è vero che non ne potevo più di Alex Belli? Ad un certo punto ho pensato che fosse insopportabile, quella situazione mi stava snervando e mi ero stufato davvero”. E Belli ha poi risposto: “Ma è mai possibile che non avete nessun altro argomento che sparlare di me?! Caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate, non certo per la tua iguana”.





A denunciare quanto accaduto è stato dunque proprio Davide Silvestri, che ha chiesto subito aiuto ai suoi fan. L’ex concorrente del ‘GF Vip’ ha voluto sottolineare questa situazione tutt’altro che bella, che lo ha visto protagonista involontario. E ha fatto questa importante segnalazione, nella speranza che possano essere immediatamente presi dei provvedimenti. Sicuramente nelle prossime ore si saprà di più e scopriremo se la sua denuncia avrà portato i risultati sperati.

Davide Silvestri ha pubblicato una foto nel quale è presente un profilo social col suo nome, ma che non è utilizzato dal diretto interessato, e quindi ha denunciato tutto: “Attenzione a questo profilo falso. Non confonderlo con il mio. Segnalatelo tutti”. Questo account si chiama ‘Private Silvestri Davide’ e aveva 116 follower. Ovviamente dopo questa segnalazione dell’ex vippone in tanti saranno corsi ai ripari e avranno avvisato il social network Instagram affinché prenda decisioni immediate.

Davide Silvestri si era soffermato recentemente anche su Delia Duran: “Il momento più di ansia, in cui ero molto triste per il botto, è stato quando non ho vinto la finale contro Delia. Lì ero davvero molto triste. Per me non era tanto il fatto di non aver vinto e aver perso, anche perché non ero uscito. Quello che mi ha rattristato è che ho rivissuto i provini, quando restavo all’ultimo contro un altro candidato e poi sceglievano lui. Quello mi ha fatto andare tanto giù”.

