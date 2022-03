“Chiudiamola qui”. Alex Belli, con l’ex protagonista del GF Vip finisce nel peggiore dei modi

GF Vip 6, Alex Belli replica alle accuse dell’ex compagno di gioco. Nonostante la sesta edizione del reality show sia giunta a conclusione da diversi giorni, gli ex inquilini della casa continuano a togliersi ancora qualche sassolino dalla scarpa. I fan del programma hanno avuto modo di apprendere il pensiero di Davide Silvestri sull’ex attore di Centovetrine nel corso di in un’intervista rilasciata a Casa Chi, e di certo Alex non si è trattenuto dal rispondere a tono.

Domanda secca per l’ex gieffino: “Se è vero che non ne potevo più di Alex Belli? Ad un certo punto ho pensato che fosse insopportabile, quella situazione mi stava snervando e mi ero stufato davvero”, ha risposto Davide Silvestri nel corso dell’intervista senza pensarci due volte.





“Quando se n’è andato ero contento che se ne fosse andato e gliel’ho detto. Non ho mai nascosto quello che penso. Peccato che si sia perso in questa storia, mi dispiace perché prima ci siamo divertiti e abbiamo portato tanti momenti d’arte. Io ho anche provato a bloccarlo e a dirgli ‘basta torna a divertirti smettila, lascia stare questa cosa che non esiste e ti fa male molla’. Questi erano consigli che gli davo in maniera molto sincera”.

E la replica di Alex Belli non si è lasciata attendere. L’attore ha risposto a tono alle parole di Silvestri, senza girare troppo intorno alla questione: “Ma è mai possibile che non avete nessun altro argomento che sparlare di me?! Caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate, non certo per la tua iguana!” .

Alex ha reso noto lo sfogo e la frecciatina attraverso una storia resa pubblica sui social facendo riferimento a un’espressione che sembra essere diventata il ‘cavallo di battaglia’ dell’intersa sesta edizione del reality show. “Chimica artistica” , e voi cosa pensate a riguardo?

