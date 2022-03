Amici 21, eliminazioni nel corso della seconda puntata. Ad abbandonare la scuola dei giovani talenti Christian e Calma. Ma la reazione di Maria De Filippi è chiara e non si lascia attendere. La padrona di casa, infatti, ha voluto specificare qualcosa a due allievi. Colpi di scena che non sono di certo mancati e che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico.

Alex salvo dopo tre esibizioni, Christian invece eliminato al ballottaggio. Ma non solo questo nel corso della seconda puntata di Amici 21. Infatti poco dopo Zerbi ha cominciato con il guanto di sfida tra Luigi e Crytical sulle ballade, che la Pettinelli ha accettato. Prima che i giudici votassero, però, Rudy ha annullato il guanto: “Per me è inutile che lo votiate”.





E ancora il giudice di Amici: “Questo non è un guanto che ho dato contro Crytical ma l’ho dato per dimostrare che la teoria della Pettinelli è campata in aria. Per quello che abbiamo ascoltato avrebbe cantato meglio le uptempo che le ballade”. I giudici De Martino, Filiberto e Stash si sono espressi alla fine e la vittoria è andata a Luigi, quindi il guanto è stato annullato.

Altri nomi tirati in ballo dai prof di Amici 21, ovvero quelli di Albe, Crytical e John Erik. Il primo si salva poi il ballottaggo per Crytical e la successiva eliminazione di Christian annunciata dalla padrona di casa in persona: “Mi dispiace tanto perché se hai smesso di ballare è perché lo hai stabilito tu”, ha detto Queen Mary. Reazione immediata da parte di Maria De Filippi a sorpresa.

“Chri, quando ti ho visto a giugno, porca miseria se ballavi! Sei andato avanti per mesi, poi stop. Mi dispiace tanto perchè se hai smesso di ballare l’hai deciso tu. Io mi arrabbiavo nel sentirti dire quanto ci mettevi a tornare a casa e dicevo ‘ma perchè non ci tieni'”, ha sottolineato Queen Mary davanti a tutti.

E ancora: “Stasera ho visto Crytical che piangeva, tu mangiavi. Quello che mi dispiace è che ti sei ritrovato solo adesso. Te lo dico solo perchè quando ti ho visto a giugno e ti ho visto dopo lo sai quando ti ho creduto. Quindi Crytical è chiaro no? Torni sulla panchina. Christian invece saluta tutti”.

