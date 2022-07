Cristina Chiabotto mamma bis. L’ex Miss Italia, già mamma di Luce, venuta al mondo il 21 maggio 2021, ha annunciato l’arrivo della secondogenita sulla sua pagina Instagram su un post e alcune Instaram Story. “Una nuova vita con te”, ha scritto l’ex Miss Italia nelle storie su Instagram.

Cristina Chiabotto mamma bis ha pubblicato anche un post con la foto della piccolina, nata lo scorso 29 giugno, scrivendo: “Benvenuta Sofia”. Tanti, tantissimi i commenti e gli auguri ricevuti per l’arrivo di Sophia, tra questi quelli dell’attrice Giusy Buscemi che ha scritto: “Evviva! Tantissimi auguri”. Paola Turani ha commentato: “Congratulazioni” e Alena Seredova che ha lasciato un cuore.





Cristina Chiabotto mamma bis, è nata la figlia Sophia

“Sono all’ottavo mese di gravidanza, dovrebbe nascere nei primi di luglio”, aveva detto la modella in una intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo. L’annuncio della seconda gravidanza è arrivato metà aprile scorso. “Ho voluto proprio proteggermi, tenerlo per me, quindi c’è stato questo effetto sorpresa”, aveva rivelato Cristina Chiabotto.

La sorpresa era arrivata a Pasqua con due foto, quella dell’anno precedente, quando era incinta di Luce Maria, e quella nuova, con il pancino in bella vista e la manina di Luce che lo accarezzava. Di recente Cristina Chiabotto, ora felice mamma bis, aveva svelato l’iniziale del nome della secondogenita. “Eccoci di nuovo! Aspettando S.”, aveva scritto a corredo di uno scatto con il marito, l’imprenditore Marco Roscio, rivelando l’iniziale del nome della secondogenita.

Cristina Chiabotto aveva parlato sui social anche della seconda gravidanza, rivelando di aver avuto il diabete gestazionale. “Per me è stata una novità tutta da scoprire e da approfondire perché nella prima gravidanza non ce l’avevo. Può succedere, l’importante è farsi seguire bene ed essere consapevoli di cosa sia. Alimentazione e movimento, come in tutto, sono la base”.

