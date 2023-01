Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono stati gli assoluti protagonisti di questi ultimi giorni. Tra la fine del 2022 e l’inizio del nuovo anno non si è fatto altro che parlare di loro, visto che prima la bellissima modella gli ha fatto un regalo da sogno: una Rolls Royce modello Dawn decappottabile. Che ha un costo di mercato pari a ben 345mila euro. Sappiamo tutti che il calciatore è un appassionato di vetture e questo è stato un dono accettato con un entusiasmo smisurato. Ma poi c’è stato altro.

Infatti, Cristiano Ronaldo ha accettato una proposta ‘monstre’ da un club e Georgina Rodriguez ha deciso ovviamente di seguirlo insieme ai figli. Il campione portoghese ha firmato un contratto faraonico con l’Al Nassr, società dell’Arabia Saudita. Guadagnerà ben 200 milioni di euro a stagione fino al 2025 come calciatore, poi però fino al 2030 otterrà gli stessi soldi in virtù del suo ruolo di ambassador dell’Arabia Saudita perché la nazione vuole organizzare i Mondiali del 2030 con Grecia ed Egitto.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: brutte voci

Adesso è invece emersa una notizia tutt’altro che positiva su Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Una delle coppie più invidiate del mondo starebbe attraversando un momento preoccupante. Nonostante sui social ci sia solamente gioia, dietro si celerebbero problemi che potrebbero anche diventare insormontabili. Stanno infatti uscendo fuori retroscena e indiscrezioni, che stanno allarmando milioni di fan. Andiamo a vedere chi ha rilanciato questi rumor e cosa starebbe succedendo di preciso.

Il canale della Spagna, Telecinco, ha infatti appreso che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non andrebbero più d’accordo come prima. Sarebbe in corso una crisi di coppia, difficile da capire come potrebbe evolvere. Ed è probabile che le tensioni siano aumentate nel momento in cui lui ha accettato di firmare col ricco club arabo. Starebbero proseguendo il loro rapporto unicamente per interessi economici, cosa che loro hanno sempre respinto al mittente. Vedremo se rilasceranno dichiarazioni ufficiali in risposta.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno insieme dal 2016. Nel 2017 sono diventati genitori di Alana Martina, mentre il 18 aprile del 2022 è nato uno dei due gemelli che la modella aspettava, mentre l’altro purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto.