Tutti voi ricorderanno sicuramente Costantino Vitagliano, protagonista come tronista di Uomini e Donne. Di lui non se ne parlava da tempo, ma ora ha spiegato cosa fa e come vive oggi. Lo ha fatto attraverso un’intervista, rilasciata a Il Messaggero, dove ha toccato diversi argomenti. Da parte dell’ex volto del dating show di Maria De Filippi c’è stato anche un accenno ad una grande tragedia che ha colpito la trasmissione di Canale 5, con la morte dell’ex corteggiatore e tronista Manuel Vallicella.

Parlando di Costantino Vitagliano, l’ex Uomini e Donne prima di parlare di cosa fa e come vive oggi ha esclamato in riferimento a Vallicella: “Non conoscevo la sua storia, mi dispiace molto per quello che è successo. Ma non seguo queste cose, col mondo dei tronisti non ho più niente a che fare e non sono quello di Uomini e Donne. Ho capito cosa volevano da me per fare ascolti e l’ho fatto. Sapevo vendermi molto bene, volevano che facessi il traditore seriale e l’ho fatto. Volevano che strapazzassi le donne e l’ho fatto”.

Costantino Vitagliano, l’ex Uomini e Donne svela cosa fa e come vive oggi

Poi Costantino Vitagliano ha aggiunto a Il Messaggero, prima che l’ex Uomini e Donne parlasse di cosa fa e come vive oggi: “Guadagnavo tantissimo, ero dappertutto sia sugli album che su diari, copertine e calendari. In un anno ho fatturato un milione di euro solo con le chat telefoniche. Pensavo di essere Superman, che il mio corpo reggesse lo stress. Il corpo ha retto, ma la mente no e ho sofferto di attacchi di panico, per dieci anni non ho avuto una vita. Lavoravo sempre, facevo tre programmi alla settimana e poi è venuto giù il castello e siamo venuti giù tutti”. Il riferimento è all’arresto di Lele Mora.

E oggi cosa fa Costantino Vitagliano? A rivelarlo è sempre lui: “Se posso uso ancora la mia immagine, ma ho già 25 anni di contributi e potrei anche andare in pensione. Continuo ad andare in palestra, mi curo. La verità è che il mondo che ho vissuto io non c’è più. Non c’è posto per quella tv. E non c’è posto per quelli come me in tv. Mi attaccano ancora sul web? Non mi importa. Vengo dalla strada, ho vissuto 16 anni nelle case popolari. Ho voluto più di quello che avevo: direi che mi è andata bene”, ha chiosato.

Costantino Vitagliano, che oggi ha 48 anni, ha preso parte a Uomini e Donne nell’ormai lontano 2003. In televisione è stato protagonista come opinionista a Tutte le mattine, Buona Domenica, Uomini e Donne, Quelli che…il calcio. Poi è stato anche concorrente del GF Vip, di Attenti a quei due e quest’anno di Avanti un altro! Pure di sera. Ha avuto anche alcune esperienze nel mondo del cinema in veste di attore.