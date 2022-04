Nell’immaginario collettivo Costantino Vitagliano resta il modello del tronista di Uomini e Donne. Nessuno più di lui ha saputo interpretare quel ruolo quando Maria De Filippi diede vita a uno dei programmi più amati, seguiti e longevi della televisione recente. Richiestissimo per anni dalla tv generalista Costantino era piano piano finito ai margini. Le ultime notizie su di lui riguardo un amore presunto con la bellissima Irene Casartelli, modella e influencer 34enne, anche lei è diventata popolare dopo aver partecipato al programma di successo di Maria De Filippi.



I due erano stati pizzicati dai paparazzi della rivista diretta da Riccardo Signoretti sul lungomare di Milano Marittima. Costantino Vitagliano e Irene erano stati beccati dai fotografi mentre, con sguardi complici, scherzavano su un monopattino elettrico. Spulciando sui rispettivi profili Instagram non era difficile trovare foto dei due per una campagna pubblicitaria. Ma, a quanto si diceva, il loro rapporto sarebbe andato molto più in profondità.







Oggi Costantino Vitagliano è di nuovo anima solitaria. “Io sono single, di nuovo, un’altra volta. Duro poco, sei mesi e via. Oggi si corre, è tutto veloce, a me piacciono le donne… però vai a litigare… non posso prendere e andare via per una settimana! La mia proprietà è mia figlia e non tutte le donne accettano”, ha svelato a Trends&Celebrities, trasmissione di Rtl 102.5 condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci.



Nel corso della stessa intervista Costantino Vitagliano ha avuto modo di parlare anche della tv. “Ogni tanto ricevo qualche proposta ma veramente le proposte di oggi… non è più un lavoro andare in video se i cachet sono questi! Io ero abituato ad altri tipi di cachet. Al GF Vip prendevo 5000 euro a puntata ma già allora i cachet erano calati. In tutto erano 10 puntate”.



Lontano quindi dalla tv, Costantino Vitagliano ha confidato che oggi gestisce un’agenzia interinale con la quale si occupa di trovare lavoro alle altre persone e allo stesso tempo le agenzie lo contattano per avere vari tipi di professionisti che possono svolgere duplici ruoli. Un impegno regale molte soddisfazioni all’ex tronista di Uomini e Donne.

