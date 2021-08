E chi lo avrebbe mai detto che un giorno come questo avremmo rivisto Costantino Vitagliano sulle riviste patinate. In effetti lo storico tronista di Uomini e Donne, ex pupillo di Lele Mora, è tornato alla ribalta dopo aver presentato al mondo la sua fidanzata. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo da qualche tempo l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe legato a Irene Casartelli. Modella e influencer 34enne, anche lei è diventata popolare dopo aver partecipato al programma di successo di Maria De Filippi.

Come qualcuno ricorderà, la nuova compagna di Costantino Vitagliano ha provato a corteggiare invano Aldo Palmieri, che ha poi scelto l’attuale moglie Alessia Cammarota. Non solo perché la carriera della Casartelli è continuata anche grazie a Temptation Island nel 2016. La giovane ha fatto chiacchierare parecchio: è stata la tentatrice di Luca e ha fatto traballare la relazione del ragazzo con Mariarita. Dopo quell’esperienza Irene non è più apparsa in tv.

Ora eccola accanto a Costantino Vitagliano. I due sono stati pizzicati dai paparazzi della rivista diretta da Riccardo Signoretti sul lungomare di Milano Marittima. Costantino e Irene sono stati beccati dai fotografi mentre, con sguardi complici, scherzano su un monopattino elettrico. Spulciando sui rispettivi profili Instagram non è difficile trovare foto dei due per una campagna pubblicitaria.





Da quello che si sa, Costantino Vitagliano ha conosciuto la Casartelli per impegni di lavoro e tra i due è nato un feeling speciale. Sembra archiviata, dunque, l’ultima storia d’amore di Costantino, quella con la ballerina russa Luba Mushtuk. I due sono stati legati per circa un anno ma hanno scelto di vivere il loro rapporto in totale riservatezza.

Se si vanno a cercare informazioni sul profilo di Luba non ci sono più foto di coppia. Curioso, vero? Al di là della nuova liaison Costantino Vitagliano resta un papà presente e premuroso per la piccola Ayla, la bambina avuta cinque anni fa dalla modella Elisa Mariani. La storia d’amore è naufragata pochi mesi dopo il parto ma Elisa e Costantino hanno scelto di mantenere un buon rapporto per il bene della loro primogenita.