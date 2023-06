Sappiamo che la storia d’amore nata a Uomini e Donne tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli ha vissuto un momento di forte crisi culminata poi in un addio, l’ennesimo per le coppie nate all’interno del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La voce circolava da giorni e poi è arrivata la conferma della ragazza, che sui social aveva detto: “È un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy” aveva detto Carola parlando della sua relazione con Federico.

Federico Nicotera aveva risposto alle voci di crisi e aveva scritto: “Non è una colpa averci creduto“. Per finire Tina Cipollari ha commentato: “Ma davvero!!!! Non me l’aspettavo, che notizia”. I due protagonisti hanno annunciato la crisi ma dalle parole dell’ex tronista sembra che ormai la decisione sia stata presa e i due si siano lasciati.

Leggi anche: “È lei”. Carola di UeD, svolta vera dopo Federico: la notizia top subito dopo l’addio





Carola Carpanelli di UeD: “Insultata dal cameriere, sconvolta”.

Nessuno dei due, però, è stato esplicito in merito alle cause che li hanno portati a lasciarsi ed è normale che i loro fan in questi giorni li abbiano tempestati di domande sulla fine della loro storia d’amore. Domande alle quali i due, almeno fino al momento, non hanno risposto. Ma c’è di più, in queste ore Carola Carpanelli è intervenuta sui social per raccontare uno spiacevole episodio di cui è stata protagonista.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente da un cameriere. Sconvolta per quanto accaduto, Carola Carpanelli si è detta sconvolta per quanto accaduto all’interno del locale. “Il cameriere si è permesso di farmi un commento, chiedendomi se fossi io. Mi ha detto che ci stava che era indeciso perché ‘a vederti adesso, nel programma era tutta in un modo, fuori guarda come sei’”.

L’influencer non ha replicato ma ha voluto raccontare tutto nelle sue storie di Instagram: Io sono scioccata. Il cameriere stava lavorando, avrebbe dovuto mantenere un comportamento oggettivo e portare rispetto ai clienti, non trattandoli in questo modo. Ci sono rimasta veramente male. Non me l’aspettavo che dal vivo si potesse arrivare a dire determinate cose. Comunque non importa ragazzi”, ha detto una sconvolta Carola Carpanelli.