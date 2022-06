Cosa ha detto Valentina Ferragni a Chiara Biasi? Ci hanno fatto caso in tantissimi: quel volto di stupore sul volto della Biasi che valeva più di mille parole. Ma cosa ha davvero suscitato quell’emozione? Il tutto è successo durante il concerto di Fedez in piazza Duomo a Milano, mandato in onda anche su Italia 1. Durante la diretta, naturalmente, sono state inquadrate molto spesso Chiara Ferragni, la sorella Valentina e Chiara Biasi. Le tre, inseparabili oramai da tempo, erano vicine e sotto al palco per gustarsi il concerto a cui Fedez ha tanto e duramente lavorato in questi ultimi mesi.

Ma c’è stato un momento in particolare che ha ha fatto discutere non poco gli utenti dei social. Cosa ha detto Valentina Ferragni a Chiara Biasi? Ad un tratto, mentre sono inquadrati, Valentina dice qualcosa a Chiara e quest’ultima risponde con un’espressione incredula. Il cameraman che ha ripreso il tutto forse non si sarebbe mai aspettato che quei pochi secondi diventassero virali, ma così è stato. A quel punto sono partite le toto-scommesse.





Cosa ha detto Valentina Ferragni a Chiara Biasi? Spunta la frase incriminata

Il tutto per capire cosa ha detto Valentina Ferragni a Chiara Biasi. Ora però è la stessa Biasi a spiegare cosa si fossero dette di così affascinante. In questo caso molti resteranno delusi perché la realtà è meno entusiasmante di tutto quello che era stato ipotizzato: Infatti l’influencer su Instagram afferma: “Comunque vi svelo l’arcano ragazzi, Valentina mi stava dicendo che c’erano 25mila persone lì”.

Insomma, niente da fare. Niente matrimoni, gestazioni o gossip estremi. Di fatto però, anche se così fosse stato, nessuno di loro avrebbe ripetuto la frase incriminata, ma avrebbe inventato una scusa plausibile. Insomma, alla fine il dubbio rimane. Il concerto LoveMi di Fedez è andato alla grande.

Il mondo dei social sentitamente ringrazia Valentina Ferragni e Chiara Biasi per questo grande dono!



Sul palco si sono susseguiti decine di artisti del calibro di Ghali, J-Ax, Ariete, Dargen D’Amico, Rkomi, Tananai e tanti altri. Per tutta la famiglia Lucia-Ferragni è stata una grande festa: anche i bambini erano a piazza Duomo in una zona dietro al palco dedicata proprio a loro (e a tutti i figli dei loro amici). Una serata indimenticabile.

