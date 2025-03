Un lutto improvviso ha colpito Amanda Sandrelli, che piange la scomparsa del fratello Giovanni, deceduto il 7 marzo a soli 60 anni a causa di un infarto. Un dolore inaspettato che l’attrice ha condiviso in un’intervista al Corriere della Sera, ricordando con profonda commozione il loro legame speciale e l’ultimo incontro, avvenuto solo poche settimane prima della tragedia.

Giovanni e Amanda erano legati da un rapporto unico. Figli dello stesso anno, il 1964, ma di madri diverse, entrambi erano nati dall’intensa vita sentimentale del celebre cantautore Gino Paoli. Giovanni era il figlio di Anna Fabbri, prima moglie del cantautore, mentre Amanda era nata dall’amore tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli.

Leggi anche: “È morto il figlio”. Lutto nella musica italiana, dolore atroce per lo storico cantante





Amanda e Giovanni, il racconto di un legame indissolubile

Nonostante non fossero cresciuti sempre insieme, i due fratelli hanno condiviso un periodo fondamentale della loro infanzia: “Dagli 8 ai 13 anni eravamo inseparabili: dormivamo in letti a castello, passavamo ogni momento libero insieme. Quando cresci con qualcuno in quegli anni così delicati, impari a conoscerlo davvero, a capirne l’anima. Lui conosceva la mia, io la sua”, ha raccontato Amanda.

Amanda e Giovanni erano caratterialmente opposti, eppure complementari. “Io ero vivace, espansiva, casinara. Lui più timido, riservato, intelligentissimo. A scuola era brillante, in matematica un vero genio. Io? Una frana! L’unico che riusciva a farmi capire qualcosa di numeri, anche da grande, era lui”, ha ricordato l’attrice con affetto.

Il loro primo incontro risale al 1972. Da subito si era creata una sintonia speciale: “Ci siamo parlati fitto fitto appena ci siamo conosciuti, come se ci aspettassimo da sempre. Avevamo entrambi bisogno di un fratello e di una sorella. Io ne avevo appena avuto uno da mia madre, ma era un neonato, mentre Giovanni era un mio coetaneo. Era qualcosa di unico al mondo. Anche a scuola eravamo compagni di banco”. Amanda è stata accolta con calore dalla famiglia di Giovanni, e il loro legame si è rafforzato nel tempo.

L’ultimo abbraccio tra Amanda e Giovanni risale alla fine di gennaio, un momento di gioia e di progettualità per il futuro. “Ci siamo detti che a maggio avremmo passato qualche giorno insieme, perché sarei stata a Milano in teatro. Era una promessa. Eravamo felici all’idea di rivederci. Poi, tutto si è interrotto troppo presto”.

L’attrice ricorda il fratello come un uomo buono, generoso, sempre pronto a dire la cosa giusta al momento giusto. “Era la persona più dolce che abbia mai conosciuto. Aveva talenti straordinari e meritava molto più di quanto abbia ricevuto”, ha sottolineato. Infine, Amanda ha voluto ringraziare tutte le persone che in questi giorni hanno espresso affetto e vicinanza: “Sono grata a chi lo ha amato e lo sta ricordando con affetto. Se lo meritava davvero”. Una perdita dolorosa che lascia un vuoto enorme, ma anche il ricordo di un legame indissolubile.

Gino Paoli, chi era il figlio Giovanni morto improvvisamente: la mamma, i fratelli, il lavoro