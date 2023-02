“È finita, è ufficiale”. I vip italiani si dicono addio, la decisione della coppia a un passo dalle nozze (FOTO)

La coppia raggiunge il capolinea. La notizia per i fan non è delle migliori ma sembra che la decisione sia definitiva. Se i due tendono ancora a mantenere il silenzio, altrove non si fa che parlare di loro. Dopo settimane di gossip, l’indiscrezione arriva sulla pagina Instagram di The Pipol e tira di nuovo in ballo l’ex tronista di Uomini e Donne.

Andrea Damante ed Elisa Visari si sono lasciati. Nessuna conferma dai diretti interessati, ma la notizia sembra essere sempre più vicina a una verità. Resterebbero da chiarire i motivi della rottura di coppia, ma nel frattempo sulla pagina Instagram di The Pipol si legge: “La storia d’amore tra Elisa Visari e Andrea Damante è ufficialmente finita”. E ancora: “I due non sono più vicini ormai da settimane, e la possibilità di recupero del loro rapporto sembra essere molto distante…”.

Andrea Damante ed Elisa Visari si sono lasciati: la notizia sempre più vicina alla conferma

E se la notizia della rottura infrange i sogni di tanti fan, per altri potrebbe rappresentare anche la speranza di vedere Andrea Damante tornare tra le braccia di Giulia De Lellis. Insomma, come spesso accade in casi simili, l’opinione pubblica tende sempre a dividersi in due fazioni opposte. In ogni caso, nei giorni scorsi si è parlato anche di ‘indizi’ che passano da un silenzio ambiguo sui social alle giornate trascorse in compagnia di amici piuttosto che nell’intimità di coppia.

In particolar modo, Elisa Visari che dopo Parigi è ripartita prima per Milano e poi per Latina, e questo senza Andrea Damante al suo fianco. Dal canto suo l’e’x tronista UeD sembra essere stato assorbito da impegni lavorativi che gli hanno concesso solo qualche uscita con amici come Lazza, Fred De Palma e Ignazio Moser. Poi esce fuori anche una strana coincidenza, quella che renderebbe felici i fan della coppia De Lellis-Damante.

Si è appreso di recente che anche Giulia, come Andrea, stia attraversando un momento di crisi con la sua dolce metà. Distanti sia Andrea Damante ed Elisa Visari, così come Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Restano comunque i dovuti sospetti finchè la notizia non andrà incontro a una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. E pensare che solo poco tempo fa Andrea Damante sognava di avere una famiglia con Elisa: “Non mi aspettavo di incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. La sindrome di Peter Pan si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa e io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora, ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo”, ha detto a “Il Punto Z” di Tommaso Zorzi.