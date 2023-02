Una nuova brutta notizia travolge una coppia vip italiana. Infatti, dopo un 2022 da incubo per i famosi, anche il nuovo anno non sembra essere partito alla grande. E, stando alle ultime indiscrezioni uscite fuori in queste ore, ci sarebbe una profonda crisi in atto. Parliamo di Andrea Damante, che potrebbe non avere più una fidanzata. Sì, avete capito proprio bene: l’ex Uomini e Donne starebbe attraversando uno dei periodi più complicati della sua vita privata, sebbene non ne stia parlando pubblicamente.

Un vero e proprio colpo di scena per Andrea Damante, che non avrebbe più una fidanzata almeno secondo quanto scritto sulla pagina Instagram da The Pipol Gossip. Ci sono degli indizi inequivocabili che confermerebbero queste brutte voci. Ma c’è anche di più perché dietro questa ipotetica rottura ormai vicina ci sarebbe una motivazione clamorosa. Nessuno ancora riesce a crederci, anche se è una speranza che in tanti hanno da diversi anni. Vediamo nel dettaglio cosa starebbe succedendo.

Andrea Damante in profonda crisi con la fidanzata: le voci

Vi ripetiamo ancora una volta che Andrea Damante non si è ancora soffermato sulla fidanzata, quindi la notizia non può essere considerata ufficiale. Ma i rumor stanno diventando sempre più forti e numerosi e, in assenza di dichiarazioni dei due diretti interessati, la preoccupazione aumenta di ora in ora. Oltre a The Pipol Gossip, anche l’influencer Deianira Marzano si è accorta che qualcosa non starebbe andando come previsto. E a breve lui potrebbe considerarsi davvero single, se non dovessero esserci smentite.

Ecco quanto scritto sui social da The Pipol Gossip: “Andrea Damante pare che stia vivendo un forte momento di crisi con la sua compagna Elisa Visari. Alcuni indizi notati dai fan e condivisi su Instagram dalla blogger Deianira Marzano, lascerebbero intravedere che la coppia starebbe attraversando un momento di crisi. Ecco i sospetti dei follower: ‘Sono dieci giorni che non si vedono insieme. E per San Valentino il silenzio totale. Lui è sempre con gli amici e lei è tornata a Parigi domenica. Lunedì mattina prestissimo è tornata a Latina, dove tuttora vive'”.

Ma c’è di più: “In molti ritengono che la presunta crisi sia dovuta ad un possibile riavvicinamento tra l’ex tronista e Giulia De Lellis. Quest’ultima, infatti, sembrerebbe essere a sua volta in crisi con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta”. Per chi non la conoscesse, Elisa Visari è un’attrice di 21 anni, nata a Roma, che ha recitato nei film A casa tutti bene, Gli anni più belli e Non sono un assassino.