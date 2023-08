Splendida notizia per la coppia vip, che ha ricevuto una delle gioie più belle della loro vita. Per la seconda volta sono infatti diventati genitori, grazie al parto effettuato da lei nelle scorse ore. Bellissime anche le parole scelte dal neo padre su Instagram, che ha anche mostrato la prima foto del neonato. Parliamo di Lautaro Martinez, che è diventato nuovamente papà a due anni di distanza dalla primogenita Nina, venuta alla luce nel 2021.

Lautaro Martinez ha esultato non poco per essere diventato papà bis. Nella didascalia di accompagnamento della meravigliosa immagine con il piccolo è stata nominata anche la sorella di poco più grande. Non poteva essere più interessante di così la loro estate 2023, culminata con questa nascita del bimbo. Andiamo a vedere insieme come hanno deciso di chiamarlo e quali sono state le frasi utilizzate dal giocatore argentino.

Lautaro Martinez di nuovo papà: come si chiama il secondo figlio

Lautaro Martinez, al settimo cielo per essere ancora papà, ha postato un’istantanea strappalacrime. Ha deciso di mostrarsi mentre appoggia la sua mano sul bimbo appena nato e mostra tanta vicinanza anche alla sua moglie Agustina Gandolfo, che è apparsa subito in gran forma nonostante la gravidanza sia terminata solo ora. La dedica del calciatore attualmente in forza all’Inter ha commosso migliaia e migliaia di follower.

Lautaro ha comunicato così la lieta notizia: “Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita. Felice di averti tra le nostre braccia. La tua sorellina a casa ti aspetta per riempirti d’amore. Adesso siamo in 4. Benvenuto Theo, ti vogliamo bene“. La loro è davvero una famiglia perfetta: dopo aver dato alla luce una femminuccia, la modella Agustina Gandolfo ha accolto insieme al marito un maschietto. E ora tutti e quattro possono godersi momenti indimenticabili.

Tra i tanti auguri ricevuti, spiccano quelli dell’ex capitano nerazzurro Javier Zanetti e dell’attuale attaccante della Roma e connazionale di Martinez, Paulo Dybala. La prima figlia Nina era nata esattamente il primo febbraio del 2021.