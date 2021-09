“Astinenza da pis***, sesso…”. Aurora Ramazzotti senza pudore, demolita dalla vip: “Ora basta però”

Stanno diventando un vaso i consigli hot di Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram si è dilettata all’interno della sua “rubrichetta” a dare una serie di consigli sul sesso e sull’amore. Pur essendo in vacanza la ragazza non si è sottratta alle domande che le hanno posto i suoi follower. C’è chi, ad esempio, chiede: “Anale sì o no”. “Cosa vuol dire sì o no? Nella vita non c’è giusto o sbagliato, c’è quello che ti piace. Se ti piace nell’orecchio va bene anche lì, non ti giudico”.

C’è poi chi domanda dritte per utilizzare per la prima volta un vibratore. “Devo farti un disegno?”, risponde Aurora. Poi c’è una ragazza che si lamenta di essere in astinenza sessuale da troppo tempo e la Ramazzotti, con fare ascetico, chiude gli occhi e la butta lì: “Neanche un pisello? Prova con Rocco (Rocco Siffredi, ovviamente, ndr), protettore di tutto e di tutti”. Se la malcapitata non riuscisse a entrare in contatto con l’attore a luci rosse più famoso del mondo, nessun problema: c’è sempre la “masturbazione”.

I consigli hot non sono piaciuti a Caterina Collovati. La giornalista non ha gradito l’iniziativa di Aurora Ramazzotti e lo ha detto chiaramente: “Fin quando Aurora Ramazzotti ci spiegava quanto turbata la lasciassero i fischi degli sconosciuti per strada (cat calling) passi, fin quando ci ammorbava sull’importanza di accettarsi e mostrarsi con l’acne passi, fin quando quest’estate esibiva il suo lato B più del volto passi, ha l’età per farlo – scrive in un post – Ma ora basta direi. La versione sessuologa spinta: no”.





“Se la colpa delle difficoltà dei Millenial nel far sesso fosse proprio di queste maestre improvvisate? Suvvia Aurora lascia i temi così delicati ai sessuologi veri e torna a raccontarci degli allevamenti di alpaca come facevi dagli schermi di Tv8 quest’inverno. Eri molto brava”, ha concluso Caterina Collovati.

E non poteva mancare la risposta di Aurora Ramazzotti: “Non sono d’accordo, ma non si può piacere a tutti. Forse, l’unica cosa che mi sento di dire è che la ‘difficoltà dei Millenial nel fare l’amore (forse intendeva la Generazione Z? Chi lo sa), deriva sicuramente non da chi, come me, tratta tematiche tabù con ironia e leggerezza. Anzi credo fermamente che normalizzare il dialogo in questo senso sia costruttivo a creare meno pudore e chiusura mentale attorno al fare l’amore e alle sue mille retoriche errate. Che poi io lo so di esagerare, ma mi piace così”.