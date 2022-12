La vacanza choc della conduttrice. La notizia non fa che essere già sulla bocca di tutti non appena condivise le foto della vacanza extra lusso che la coppia si è concessa dopo periodi decisamente turbolenti che hanno acceso il gossip più sfrenato. Cosa c’è di meglio se non scegliere una meta lontana dal clamore mediatico? Se così si può dire, ovviamente perché alla conduttrice basta davvero poco per attirare nuovamente le luci dei riflettori tutte su di sé.

La vacanza di Ilary Blasi. Nulla di più romantico di una fuga d’amore. Così la nota conduttrice e il suo nuovo compagno hanno deciso di prenotare un volo diretto per Bangkok per dare il benvenuto al nuovo anno. Dal volo privato all’hotel extralusso, insomma, per Ilary Blasi e Bastian è tempo di concedersi al sano relax senza badare troppo alle spese.

La vacanza di Ilary Blasi è extralusso: il prezzo a notte dell’hotel

La scelta non poteva che cadere su una location dallo stile squisitamente moderno e maxi suite con vista sulla città. Ovviamente tenetevi forte non appena vi diremo il prezzo. Lo splendido nido d’amore del Lebua Hotels & Resorts dotato di tutti i confort a notte viene a costare la bellezza di 800 e a renderlo noto sarebbe stata proprio Ilary su Instagram con diverse stories. (“Ma che ti sei fatta?”. Ilary Blasi si mostra col chirurgo plastico, fan all’attacco: “Rovinata”).

Dalla foto del passaporto e le dita a forma di “V” alle foto di lei sotto un cielo da sogno: per salutare il vecchio anno e lasciarsi alle spalle tutte le turbolente vicende sentimentali relative alla lunga storia d’amore con Francesco Totti, Ilary non poteva che scegliere una metà esclusiva, pronta a guardare verso il futuro insieme alla sua nuova dolce metà.

Ovviamente sono molti i fan che sperano di trovare sul profilo social della conduttrice ulteriori aggiornamenti sulla super vacanza, proprio come è già accaduto a Natale quando la conduttrice è apparsa in compagnia della sua famiglia, con le sorelle Silvia e Melory.