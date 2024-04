Stefano De Martino e la conduttrice Rai, tutta la verità. Nel corso degli anni il ballerino ex Amici e oggi conduttore tv di successo ha fatto parecchio parlare di sé per le sue ‘conquiste’. O erano le donne a conquistare lui? Va beh, dilemmi a parte, oltre a Belen Rodriguez con la quale dopo tanti anni c’è stato un ritorno di fiamma poi di nuovo sopito ci sono state anche Emma Marrone, Paola Di Benedetto, Chiara Celsi e tante altre.

Recentemente si è molto parlato del flirt con Alessia Marcuzzi. La showgirl sarebbe stata solo una delle donne con cui Stefano De Martino avrebbe tradito Belen. Secondo alcune indiscrezioni anche due ballerine di “Made in Sud” non avrebbero resistito al fascino del 34enne di Torre Annunziata. Adesso, invece, si parla di una clamorosa storia con Bianca Guaccero. Ma cosa c’è di vero?

Leggi anche: “Col volto del GF Vip?”. Stefano De Martino colleziona gossip: spunta “un’altra fidanzata”





La verità di Bianca Guaccero sul rapporto con Stefano De Martino

Ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio” in una puntata che andrà in onda sabato 6 aprile su Rai 2 alle 14:00, Bianca Guaccero ha fatto diverse rivelazioni sulla sua vita privata: “Dopo la fine del mio matrimonio con Dario (il regista Acocella da cui ha avuto la figlia Alice, ndr) ho avuto alcune storie, ma oggi sono ancora single” ha spiegato.

Poi arriva la rivelazione sul rapporto con Stefano De Martino, col quale si era parlato di un presunto flirt: “Io e Stefano de Martino siamo amici, ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme“. Insomma almeno questo flirt sembra non veritiero, chissà quanto tempo passerà prima che il buon De Martino non sarà affiancato a qualche altro volto più o meno noto…

Bianca Guaccero ha poi parlato di cosa non ha funzionato nel suo matrimonio con Dario Acocella: “Eravamo molto diversi. Io vulcanica, lui rigoroso, ma ci siamo profondamente amati”. Sul rapporto coi genitori: “Ho imparato a dire a mio padre quanto lo amo quando lui era in terapia intensiva. Gli stavo vicina e ho temuto per la sua salute. Ora va meglio, ma la priorità della mia vita sono mia figlia e la famiglia”. Per la nuova stagione tv la conduttrice ha rivelato di avere diverse proposte che sta valutando.

“Perché mi hanno chiuso il programma”. Bianca Guaccero non nasconde nulla