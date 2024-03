Bomba gossip su Stefano De Martino, che potrebbe avere una nuova fidanzata famosa. Lei infatti è un bellissimo volto della televisione, protagonista in uno dei programmi più seguiti di Mediaset. In un primo momento si era parlato di un’altra ragazza al fianco del conduttore Rai, una certa Luciana Montò, ma ora stato smentito questo flirt perché lui ne avrebbe un altro.

Stefano De Martino, dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, avrebbe ritrovato la felicità e l’amore. La sua nuova fidanzata stavolta è parecchio conosciuta e formerebbero comunque una bellissima coppia. A rompere il silenzio su di loro è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che è stato ospite della trasmissione Password. E qui ha vuotato il sacco.

Stefano De Martino e la nuova fidanzata: “Sta con la bellissima della tv”

Parpiglia ha subito informato tutti i fan di Stefano De Martino che ci sarebbe una nuova fidanzata nella sua vita. Non parliamo forse ancora di una relazione ufficiale, ma ci sarebbe un flirt e quindi una frequentazione. E con lei si era già fatto vedere insieme diversi anni fa, parliamo del 2017, quando a beccarli l’uno al fianco dell’altra erano stati i paparazzi del settimanale Chi.

Stefano starebbe insieme a Dayane Mello, ex concorrente del GF Vip: “Ci sono aggiornamenti. Le foto di lui con questa ragazza sono state scattate ad un evento a Napoli. Noi abbiamo detto che c’era un flirt, non che si sarebbero sposati. Poi con lui ci siamo messaggiati scherzando. Però adesso mi è arrivata una notizia e non so come fare. Io nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: pare che lui adesso abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello”.

Dayane Mello ha avuto diversi ex: tra i più noti ricordiamo l’ex tennista Nicolas Massù, il modello Stefano Sala col quale ha avuto una figlia di nome Sofia, e Carlo Gussalli Beretta. Ora il ritorno di fiamma con Stefano sarebbe cosa fatta.