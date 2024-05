Incredibile bomba gossip su Stefano De Martino. Infatti, le ultime voci che hanno tirato in ballo il conduttore lo darebbero insieme ad una politica molto influente. E questo cambierebbe veramente tanto nella vita sentimentale di lui, che si trova in uno dei momenti più belli ed interessanti della sua carriera professionale. Infatti, viene dato come sostituto di Amadeus ad Affari Tuoi.

Ora Dagospia ha però sganciato una bomba, sebbene non abbia citato direttamente Stefano De Martino. Un presentatore molto in vista sarebbe stato avvistato all’interno di un albergo di Napoli insieme a questa persona, parecchio nota nel mondo della politica. Ovviamente siamo nel campo delle voci, ma vediamo cosa è stato rivelato finora.

Stefano De Martino insieme ad una politica? La bomba gossip

In particolare Dagospia, anche se ripetiamo non ha parlato apertamente di Stefano De Martino, si è soffermato su questo “conduttore noto e in ascesa che era insieme ad una potentissima e sempre più influente politica di centrodestra“. Si è pensato subito a lui, proprio perché questo presentatore sarebbe stato beccato nell’hotel Vesuvio di Napoli, città natale di Stefano e da lui molto frequentata.

Ma è stato soprattutto il sito Gossip e Tv, a firma Benedetta Certa, ad aver fornito ulteriori particolari sull’esponente politica. Questa donna potrebbe essere Arianna Meloni, ovvero la sorella della premier Giorgia, ma sembrerebbe molto improbabile dato che è già unita in matrimonio. Non è da escludere che possa smentire ufficialmente la notizia nelle prossime ore.

Arianna Meloni apprezzerebbe moltissimo a livello lavorativo Stefano De Martino e sarebbe favorevole alla sua ascesa. Ma da qui ad ipotizzare che ci sia dell’altro ce ne vuole, anche se il sito Gossip e Tv ha rilanciato questa notizia clamorosa. Si attendono sviluppi.