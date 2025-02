Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ma come stanno davvero le cose tra loro, insieme da poco più di un anno dopo Uomini e Donne? Per chi si fosse perso qualche passaggio, da giorni si susseguono le voci di una presunta crisi. Ricordiamo che i due si sono conosciuti e innamorati nello studio di Maria De Filippi ma il loro percorso non è andato proprio liscio come l’olio.

In quel parterre l’ex cavaliere ha conosciuto anche Ida Platano e per qualche mese ha frequentato lei fuori da UeD. Tornato in studio, si è avvicinato a Roberta e con lei ha deciso di uscire dal programma. Come detto è passato poco più di un anno da quando hanno iniziato a viversi. Hanno anche festeggiato con un post romantico i primi 365 giorni da coppia.

UeD, la verità su Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza

Le brutte voci non sono mancate in questi mesi ma nelle scorse ore Lorenzo Pugnaloni ha lanciato l’ennesima indiscrezione di una possibile crisi. A domanda diretta di un follower che gli chiedeva notizie in merito alla coppia, ha lasciato intendere non solo che i due fossero in piena crisi ma anche che fossero pronti per partecipare nel parterre del Trono Over tra dame e cavalieri.

Ora però i diretti interessati hanno rotto il silenzio. O meglio, hanno smentito questa notizia con foto e Storie che raccontano l’opposto. Tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza le cose procedono più che bene come mostrato dagli scatti che arrivano dalla vacanza ai piedi del Vesuvio che si sono regalati a San Valentino, la festa degli innamorati.

Le immagini postate su Instagram fanno vedere una lussuosa stanza d’albergo con una vista mozzafiato sulla città partenopea. Ancora, palloncini a forma di cuore e, per togliere proprio ogni dubbio, anche una foto di lui in boxer oltre a quella in cui passeggiano per il lungo mare intenti a guardarsi occhi negli occhi. Insomma, altro che lasciati…