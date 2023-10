Gita per Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. L’influencer ha trascorso una giornata con i figli a Ferdy Wild, agriturismo in provincia di Bergamo, tra pony, conigli e passeggiate all’aria aperta. Come sempre Chiara Ferragni ha condiviso la sua giornata di relax in famiglia con i suoi follower, ai quali non è sfuggita l’assenza di Fedez, che la scorsa settimana ha dovuto affrontare un serio problema di salute.

Dal 28 settembre, per otto giorni, Fedez è stato ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli. Il rapper era arrivato al nosocomio milanese con un emorragia interna causata da due ulcere anastomotiche e nell’arco di pochi giorni è stato sottoposto a due interventi e tre trasfusioni di sangue. Per questo motivo, una volta dimesso, il cantante ha voluto lanciare un appello per ringraziare i donatori di sangue e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante tema.

Come sta Fedez dopo il ricovero, Chiara Ferragni risponde

In queste ore Fedez è intervenuto a sorpresa in diretta social dopo il ricovero, l’operazione e le dimissioni dall’ospedale. Il cantante si è raccontato parlando anche della salute mentale. Fedez aveva già rivelato che i suoi problemi psicologici sono iniziati con la diagnosi di tumore al pancreas e che ancora oggi continua a prendere psicofarmaci e a fare terapia. Una diretta Instagram fatta da casa, perché oggi Fedez ha ancora bisogno di riposo.

Reduce dal ricovero e da due interventi, Fedez aveva spiegato anche il motivo del ricovero: “Come sto? Bene rispetto a prima. Sono convalescente, ho perso molto sangue. Quanto? La metà del sangue che avevo in corpo. […] Ho passato la notte al pronto soccorso, e la mattina mi sono reso conto di avere la melena. Letteralmente “cagavo sangue”. E avevo l’emocromo a 7, anziché a 14. Così sono intervenuti d’urgenza, per fermare l’emorragia, cauterizzare, insomma fare tutto il necessario per fermare il sanguinamento delle ulcere. Ho dovuto anche fare due trasfusioni”, ha raccontato.

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della gita con i figli e molti fan hanno chiesto il motivo dell’assenza di Fedez. Ovviamente il cantante ha ancora bisogno di riposo e non può fare viaggi lunghi o stare per troppo tempo fuori casa. È stata proprio Chiara Ferragni a spiegarlo rispondendo ai fan che chiedevano del marito: “Sì, è ancora a riposo”, ha scritto l’imprenditrice aggiungendo un cuore rosso.