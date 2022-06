Clizia Incorvaia, il duro sfogo. Una donna innamorata e anche una mamma felice. Clizia Incorvaia non fa che mostrarsi ai fan com un sorriso contagioso e occhi colmi di amore. Un momento d’oro per l’ex gieffina, da pochi mesi diventata mamma di Gabriele, fiera del percorso fatto fino ad oggi. Eppure c’è chi prova a ostacolare la sua serenità.

Clizia Incorvaia, lo sfogo arriva dopo messaggi di felicità e gioia. Per l’ec gieffina è tempo di dedicarsi ai primi mesi di crescita del piccolo Gabriele, che ha scombussolato in meglio la vita di mamma e papà. E come accade da quando è nato, mamma Clizia non fa che mostrare a tutti i momenti più significativi.





Il duro sfogo di Clizia Incorvaia

Gabriele sta crescendo a vista d’occhio e mamma e papà seguono passo dopo passo i momenti più belli. Nel video condiviso con i fan di recente, Clizia Incorvaia mostra a tutti il piccolino di casa intento a mangiare per la prima volta la frutta. Ma qualcuno avrebbe avanzato commenti da “improvvisati pediatri”, come ha detto l’ec gieffina. (Clizia Incorvaia in bikini, tutti sorpresi dal fisico).

Insomma pochi minuti per rimuovere il video. Lo sfogo di Clizia Incorvaia è arrivato puntuale: “Ho dovuto eliminare il video della prima pappa di Gabriele perché non voglio energie negative e gente che scriva cose senza criterio sotto un video di bellezza. E non permetto a gentaglia di rovinare e inquinare ciò. Noi abbiamo un pediatra e a lui facciamo riferimento non a tuttologi vari ed eventuali”.

Critiche per Clizia e non è la prima volta. Ricordate i commenti a proposito dell’allattamento? “Eh bella mia, facile così…. volete i figli ma volete continuare a fare la bella vita, non è così che funziona. Purtroppo un neonato implica un mare di sacrifici e a volte la mamma non esiste più come donna per un bel po’ di tempo”. Peccato per i criticoni, perchè mamma Clizia di certo non abbassa la guardia ed è pronta a rispondere sempre a tono e senza mai mancare di educazione.

“Maria è contraria”. Ida Platano, svolta vera. Ma a quanto pare non va proprio giù alla conduttrice di UeD