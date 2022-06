“Non è possibile”. Clizia Incorvaia, tutti sorpresi dal fisico a pochi mesi dal parto

Clizia Incorvaia in bikini fa il pieno di like. L’influencer, sempre molto attiva sui social, si sta dedicando a pieno al suo piccolo Gabriele, il primo figlio avuto da Paolo Ciavarro. La loro storia d’amore è nata sotto i riflettori del GF Vip. Un vero e proprio colpo di fulmine di cui sono stati testimoni milioni di italiani. Alfonso Signorini si è sempre detto felice per loro, in modo particolare quando ha saputo che avrebbero avuto un figlio e lui ne sarebbe stato il padrino.

Clizia Incorvaia in bikini, boom di like

Clizia Incorvaia si mostra in bikini e piovono like. Insieme a Paolo e alla piccola Nina, l’influencer si sta godendo in questi giorni qualche giorno di relax più che meritato e nel frattempo non manca qualche scatto della loro estate sui social. Chi la segue sa benissimo che è molto attiva su Instagram e in modo particolare lo è in questi giorni.

Il reel pubblicato su Instagram ha ricevuto l’acclamazione dei fan. Clizia Incorvaia si mostra in bikini a bordo di una piccola imbarcazione. Tutti i fan hanno notato il suo stato di forma dopo solo quattro mesi dal parto: un fisico statuario che ha messo a tacere tantissimi hater.

