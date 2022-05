Momento da dimenticare per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Pensavano infatti di potersi godere unicamente la bellissima vacanza francese, nella capitale francese, invece un episodio spiacevole li ha visti come vittime. In questi giorni hanno pubblicato diverse foto meravigliose dalla nazione transalpina, tra queste l’indimenticabile scatto con alle spalle la Tour Eiffel. Ma c’è qualcuno che voleva probabilmente rovinargli la serenità e per questa ragione hanno deciso di chiamare i loro avvocati.

Alcuni giorni fa c’è stata grande festa nella famiglia di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il party per il piccolo Gabriele si tinge di azzurro. Un post reso noto ai fan della coppia recita una didascalia dai toni teneri e simpatici: “Da piccolo principe a Baby boss è un attimo! Auguri piccolo Gabri ti amiamo tanto”. Poi le foto del lieto evento con una splendida torta decorata. “Ci hai cambiato la vita”, aggiungono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro con gli occhi che sorridono. Ma ora la brutta nuova.





Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro chiamano gli avvocati per mitomane

C’è una persona che si è divertita a rovinare la vita di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ma ora finalmente pare che possa esserci una sorta di lieto fine. I due compagni hanno vissuto davvero male questo periodo ed è stata l’ex moglie di Francesco Sarcina a raccontare tutto attraverso alcune stories, postate sul suo profilo Instagram ufficiale. Qui ha ammesso di aver dovuto necessariamente avvisare i legali: “I nostri avvocati hanno preso provvedimenti seri nei confronti della mitomane che si rinnova sotto vari profili”.

E poi Clizia Incorvaia ha aggiunto ancora: “Adesso basta, di fronte alla sua continua violenza verbale e ossessione abbiamo finalmente rintracciato il profilo. E sarà molto grave la pena a cui sarà sottoposta”. Infatti, i difensori dei due vip sono stati in grado di rintracciare la stalker in questione, che ora rischia guai grossi. Nonostante questa pessima esperienza, i due stanno continuando a godersi momenti romantici e lei ha anche scritto: “Viva l’amore” perché il buonumore non vuole proprio perderlo.

Il mese scorso Clizia ha invece annunciato sul figlio: “Ti ho allattato finché ho avuto il latte … devo dire che se da una parte l’allattamento stabilisce un legame quasi alchemico con il tuo piccolo dall’altra richiede una saldezza di nervi non indifferente, poiché se non dormi tutta la notte, sei esausta e non ti reggi in piedi (per esempio per chi lavora o ha un altro figlio e non può recuperare le ore perse etc non è facile )”.

“3 mesi di te”. Clizia e Paolo, grande festa per il piccolo di casa: tutta per Gabriele, che è sempre più bello