Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano il piccolo di casa. Gabriele, questo il nome del figlio nato dalla coppia di ex gieffini. Da 3 mesi la vita di Clizia e Paolo è stata inondata di amore con l’arrivo del bebè e l’occasione è sempre quella giusta quando a parlare il cuore di mamma e papà.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la festa per il piccolo Gabriele si tinge di azzurro. Un post reso noto ai fan della coppia recita una didascalia dai toni teneri e simpatici: “Da piccolo principe a Baby boss è un attimo! Auguri piccolo Gabri ti amiamo tanto”. Poi le foto del lieto evento con una splendida torta decorata.





“Ci hai cambiato la vita”, aggiungono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro con gli occhi che sorridono. Foto di famiglia che completano un quadretto di pura felicità e amore. E il piccolo Gabriele è già diventato una celebrità tra i fan. (Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la cameretta di Gabriele).

“Mi emoziono ancora pensando a questo momento”, ha ammesso Clizia Incorvaia ricordando il giorno in cui il piccolo Gabriele è arrivato a casa, pronto a prendere tutte le coccole dei suoi genitori ma anche dei nonni. In particolar modo quelle di nonna Eleonora, sempre presente nella vita di famiglia.

E infatti la nascita di Gabriele è stata una vera rivoluzione per Clizia Incorvaia, che ha parlato così del post-gravidanza: “Mi chiedevate come io stia fisicamente, quanti kg abbia in più ed eccomi qui” e aggiunge: “Mi sto allenando da due giorni e spero di poter essere costante. Ma se così non sarà non me ne farò una colpa, il mio corpo è stato impegnato nella cosa più bella e magica dar una vita”.

