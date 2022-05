“C’è la conferma”. Isola, Ilary e il pubblico possono esultare: la decisione di Mediaset

Isola dei Famosi, la programmazione cambia ancora e la notizia per il pubblico è di quelle meravigliose. Nella serata del 20 maggio, ci sono stati momenti belli, emozionanti e anche qualche tensione di troppo. Mercedesz Henger ha dovuto temporaneamente abbandonare il gruppo, mentre Edoardo Tavassi si è commosso grazie al suo papà. Il genitore gli ha inviato un videomessaggio e il fratello di Guendalina proprio non è stato in grado di trattenere le lacrime, cadute copiose sul suo viso.

Ma come detto, l’Isola dei Famosi si appresta a variare di nuovo la programmazione e la concorrenza non sarà affatto felicissima. Infatti, Ilary Blasi sta ottenendo sempre ascolti televisivi più che positivi, infatti ha ripetutamente battuto Carlo Conti e la sua trasmissione The Band. Ora, Mediaset ha deciso di fare una scelta molto importante e anche ambiziosa, quindi la conduttrice e i suoi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria dovranno sforzarsi ancora di più per confermare questo trend.





Isola dei Famosi, la programmazione: confermata puntata 27 maggio

A fornire interessanti dettagli sull’Isola dei Famosi e la sua programmazione ci ha pensato l’informatissimo sito DavideMaggio.it, che è riuscito a scoprire perfettamente cosa accadrà tra pochi giorni. L’emittente televisiva di Pier Silvio Berlusconi ha moltissima fiducia nei confronti del reality show e per questo motivo ha voluto premiarlo con una scelta davvero inaspettata. Infatti, Ilary Blasi avrà l’opportunità di sfidare una colonna portante della Rai, che non avrà dunque vita facile con la moglie di Francesco Totti.

Secondo l’anticipazione di DavideMaggio.it, l’Isola dei Famosi raddoppierà ancora la sua programmazione e sarà trasmessa anche nella serata di venerdì 27 maggio. Nonostante su Rai1 Mara Venier darà filo da torcere con la sua Domenica In Show, Mediaset non ha voluto stravolgere niente e ha ribadito di credere fortemente nei risultati del reality. Ora non resta che capire cosa succederà tra pochi giorni, quando scopriremo se davvero Ilary riuscirà a superare anche l’amatissima Zia Mara.

Nella puntata del 20 maggio era assente all’Isola Nick Luciani. Nick si sarebbe sottoposto a un piccolo intervento al piede in quanto la ferita pare essersi infettata. Piccole disavventure che possono accadere sull’Isola dei Famosi, ma Alvin rassicura: “Piccola infezione” che verrà curata in questi giorni. Un corpo estraneo, ovvero un pezzo di corallo, gli si era conficcato nel piede ed è stato estratto dal dottor Gazzè che salutiamo”.

