“Il mio corpo dopo il parto”. Clizia Incorvaia (con poco addosso) dopo la nascita del figlio Gabriele

Clizia Incorvaia ha avuto una gioia enorme nei giorni scorsi, infatti ha partorito suo figlio Gabriele, avuto dalla relazione con Paolo Ciavarro. Ricordiamo che la coppia è nata grazie al ‘Grande Fratello Vip’ due anni fa e prima dell’arrivo del neonato, i due avevano scritto sui social per festeggiare il loro anniversario: “Festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele”. E poi finalmente lo ha dato alla luce e sono esplosi entrambi di gioia.

L’annuncio del bimbo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro era arrivato così: “Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro” ha scritto lei, già mamma di Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina. Infine e dolcissimi i commenti post condiviso da entrambi, fan, amici e colleghi hanno espresso la loro gioia per il nuovo arrivato: “Ti ho sognata questa notte. Me lo sentivo, ragazzi auguriii. Che felicità” ha scritto Francesca Barra. “Meraviglia” Roberta Bonanno. Insomma, i due sono stati inondati da un clamoroso affetto sui social.

Adesso Clizia Incorvaia ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram delle foto di lei dopo il parto e si è mostrata senza alcuna vergogna e senza utilizzare alcun filtro per celebrare al meglio questo evento. E ha scritto: “Si può partorire con il sorriso 😉. Mi sento di scrivere questo post indirizzato a tutte le donne che ascoltano solo racconti traumatici sul parto e arrivano terrorizzate al grande giorno: il giorno in cui daranno la VITA al loro amore (che non si godono poiché arrivano impreparate fisicamente e psicologicamente)”.





Poi nella sua didascalia Clizia Incorvaia ha voluto aggiungere ancora: “Ho parlato con tante di noi così impanicate da decidere di fare il cesareo solo per fottuta paura del parto non perché vi fossero reali ragioni mediche. Ho vissuto l’esperienza del parto grazie alla mia ginecologa e la mia ostetrica in maniera meravigliosa “come il più bello dei viaggi mai intrapresi”!!! Preparandomi, informandomi ho gestito le contrazioni con la giusta respirazione, predisponendo la zona del perineo con l’ostetrica, poi nel momento opportuno l‘anestesista mi ha fatto l’epidurale (grande conquista che ahimè le nostre nonne non avevano)”.

E infine Clizia Incorvaia ha postato sul suo profilo Instagram: “Sono riuscita a partorire senza episiotomia, così da poter star bene subito e il parto non è stato più PAURA ma FORZA e ADRENALINA. Gioiosa di questo corpo che è più forte di ciò che pensassi. 💪🏻. Felice di accogliere la VITA e osannarla come il più bel giorno di FESTA. P.S Queste foto le ho scattate in ospedale a 2 giorni dal parto”.