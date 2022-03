“Ma è bellissima!”. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la cameretta di Gabriele è uno spettacolo: le prime foto

Galeotto fu il Grande Fratello Vip. Quando varcarono quella porta né Clizia Incorvaia né Paolo Ciavarro avrebbero mai potuto immaginare cosa sarebbe successo lì dentro. Un gioco di sguardi, una carezza, poi un bacio. E la storia, invece di naufragare come molto spesso avviene, è diventata via via più solida. Giorno dopo giorno, anno dopo anno.

Tanto che, dopo quella quarta edizione del reality di Alfonso Signorini, l’influencer siciliana e il figlio della famosa coppia d’attori sono diventati una delle coppie italiane più popolari. Sui social e non solo. Clizia non perde occasione per mostrare ai suoi numerosi fan – quasi un milione di follower su Instagram – i momenti più belli della loro vita insieme. E, da quando è diventata mamma, non ha di certo cambiato abitudini…

A metà febbraio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono diventati genitori. Per lei si tratta del secondogenito dopo la figlia avuta dalla precedente relazione con il frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. Per il figlio di Massimo Ciavarro, invece, Gabriele, questo il nome scelto dalla coppia, è il primo: “Ciao a tutti – hanno scritto Paolo e Clizia presentandolo a tutti con un post – sono Gabriele Ciavarro. Segni particolari: bellissimo o biondissimo…non ho ben capito !!😉Così dicono mamma e papà che sono già pazzi di me ❤️”





Dopo le tensioni accumulate nel corso della gravidanza oggi, finalmente, anche Clizia Incorvaia può esprimere tutta la sua felicità: “Chi come me passa ore e ore a guardare i propri bimbi mentre dormono nella loro culla?😍 Io mi incanto ogni volta, mi trasmette una sensazione di serenità e di benessere incredibile…”. Nell’ultimo post pubblicato venerdì 11 marzo, poi, Clizia ha pubblicato le immagini della cameretta del piccolo Gabriele. A prevalere è il colore bianco che spicca ancor più sul marrone vivace del parquet. Poi ecco spuntare il classico carillon, un bell’orsacchiotto bianco e un cavalluccio a dondolo…

Inutile sottolineare come le foto abbiano immediatamente fatto il pieno di like e commenti entusiastici. I fan di Clizia e Paolo condividono con i loro idoli questo momento magico: “Sei una donna straordinaria e una madre meravigliosa vedere il tuo Gabriele mentre dorme nella sua culla ti trasmettere amore e dolcezza .. Gabriele troppo bello”. E ancora: “Ormai mia figlia è adolescente ma ai tempi amavo anch’io guardarla dormire e sfiorare la sua pelle morbidissima e profumata!! Che bei ricordi! ❤️❤️❤️❤️❤️”. E già, proprio sensazioni bellissime, cos’ altro aggiungere? Auguri!!