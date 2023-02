Clizia Incorvaia, la foto delle polemiche. Da un po’ di tempo non sentivamo più parlare della popolare influencer che recentemente è entrata anche al GF Vip dove sua sorella Micol è una delle concorrenti. A dir la verità Clizia ha fatto una figura non proprio bella perché ha rivelato alcuni atteggiamenti di Edoardo Tavassi pensando di fare la ‘spia’ per la sorella.

“Da parte della Murgia c’è tanta malizia. Se non ci fosse stata questi atteggiamenti con te, Edoardo, li avrebbe anche in presenza di Micol. Ma quando c’è Micol la Murgia non fa queste cose. Dimmi la verità: hai trovato davvero in Micol una donna che può fare per te o è più un punto di riferimento?”. In realtà entrambe le dirette interessate hanno smentito categoricamente tali supposizioni. In ogni caso nelle ultime ore Clizia Incorvaia è finita in un mare di polemiche per una foto pubblicata.

La foto di Clizia Incorvaia scatena un mare di polemiche

In uno dei suoi ultimi post Clizia Incorvaia ha pubblicato diverse foto che la ritraggono in gran forma. Un risultato, quello della ritrovata silhouette dopo la nascita del figlio Gabriele, che ha voluto festeggiare condividendo questi scatti coi suoi follower sul profilo Instagram. Peccato che, accanto ai commenti di approvazione e complimenti, molti hanno aspramente criticato l’influencer per questa scelta. Il motivo? È presto detto.

Una follower scrive: “Ci sono molte mamme che non hanno il tempo e le possibilità come voi di allenarvi e fare trattamenti vari. Fate passare un messaggio sbagliato e fate sentire sbagliate tutte quelle donne che non possono a un anno dal parto tornare in forma. Ci vorrebbero più rotoli sui social“. Insomma l’accusa è quella di far prevalere ad ogni costo l’immagine quando la vita di molte donne non consente di essere così attente alla linea.

C’è poi chi azzarda l’ipotesi di un ritocchino: “Sicuramente la pancia è passata dal chirurgo plastico, dopo due gravidanze normalmente la pancia delle donne non torna più come da adolescente”. Di fronte alle accuse, però, Clizia Incorvaia ha risposto: “Esiste lo stile di vita sano, ossia mangiare bene, bere tanta acqua, non fumare, allenarsi 2 o 3 volte alla settimana e si ritorna alla propria forma di partenza. Ragazze, nella vita ci vuole impegno, obiettivi e per carità, priorità. […] Io condivido le mie esperienze di una mamma che vuole tutto tranne che essere perfetta“.

