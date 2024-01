Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la decisione dopo l’annuncio del matrimonio. Con un messaggio pochi giorni fa l’influencer aveva fatto sapere: “Cuore a mille… Tu nel tuo stile inconfondibile che fai? Mentre mi preparo mi dici: ‘Sei bellissima, ma manca qualcosa’. E io ti dico: ‘Cosa amore?’. Così arriva Gabri con in mano una scatola e lì trovo l’anello… Ti amo mio principe così unconventional. Buon 2024 a tutti, il sogno si è avverato e così vi auguro che ogni vostro sogno si esaudisca”.

Per i due fidanzati, che due anni fa hanno accolto in famiglia il figlio Gabriele, non è un periodo facile. La mamma di Paolo, Eleonora Giorgi, sta lottando contro un brutto male. Così la notizia della proposta di matrimonio, con il classico dono dell’anello, è stata salutata con grande gioia dai numerosi fan che seguono la loro storia d’amore nata nella Casa del GF Vip.

La gioia di Clizia e la data del matrimonio

Clizia Incorvaia ha raccontato a Verissimo: “È stato tutto molto magico. Non che l’amore sia racchiuso nell’anello perché non aspettavo la proposta di matrimonio canonica. Ci eravamo detti che ci saremmo sposati e da parte sua non mi sarei mai aspettata cose plateali anche se a me piacciono. La proposta è arrivata il 31 dicembre, a Capodanno, con il piccolo Gabriele che mi ha portato l’anello e mi sono commossa. Noi donne sogniamo questo momento, anche le più ciniche e a mezzanotte ha anche nevicato, la magia dell’universo”.

L’influencer ha poi aggiunto: “Ci sposeremo l’’11 ottobre. Siamo entrambi bilancia e ottobre è il nostro mese. Sarà tutto magico, in un’atmosfera boho chic. Ci sposeremo in Campania, vicino Caserta. Abbiamo deciso di sposarci a metà tra la Sicilia e Milano, da dove arriveranno gli invitati. Ho scelto questo posto perché volevo che fosse a metà tra le città delle nostre famiglie. Paolo aveva deciso di invitare quattro persone, solo i genitori e i fratelli, ma io sono sicula e il mio matrimonio sarà in stile ‘Il mio grosso grasso matrimonio greco’. Saremo circa 100, ma non li ho contati”.

Dal canto suo Paolo Ciavarro ha dichiarato: “Una delle poche persone che sapeva della proposta era mia madre. Ne avevo parlato con lei perché stiamo affrontando questo momento e insieme abbiamo deciso comunque di procedere. Io voglio che lei sia al mio fianco e lei vuole esserci. Per lei è molto difficile. Alterna giornate in cui sta abbastanza bene ad altre in cui è molto più difficile però non ha mai perso quell’atteggiamento positivo, lo stesso che aveva anche qui quando non aveva ancora cominciato le cure. Soprattutto, non ha mai perso il sorriso e questo per me è un grande insegnamento. Come famiglia ci siamo molto uniti. Stiamo cercando di onorare la vita anche nelle sue difficoltà. Lo stiamo trasformando in un momento di unione assoluta“.

