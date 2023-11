La reazione di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia alla notizia del tumore di Eleonora Giorgi. La donna, come abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, ha dichiarato di essere malata di cancro. La famosa attrice ha deciso di farlo sapere a tutti tramite un’intervista molto accorata a Pomeriggio 5. La donna ha fatto sapere di aver scoperto di avere questa terribile massa maligna al pancreas. La donna aveva raccontato a sorpresa a Pomeriggio 5: “La mia famiglia è il pubblico e io ora ho bisogno del vostro amore”.

E ancora Eleonora Giorgi: “Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Quel giorno avevo appena fatto una tac per un puro caso, perché avevo la tosse. Venivo da una biopsia senza risposta che voleva anche voler dire un anno. Invece adesso ho la risposta e sono qui come una guerriera”. La Giorgi ha quindi chiesto aiuto non solo ai medici e al personale sanitario in cui è in cura, ma anche alla sua famiglia che chiaramente ha risposto velocemente e con fermezza.





La reazione di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia alla notizia del tumore

È stato Paolo Ciavarro il primo a dare supporto alla mamma. In effetti tutti erano in attesa di un suo contributo nella faccenda e il ragazzo non ha mancato all’appello. Ecco quindi cosa ha scritto alla mamma, Paolo Ciavarro. Il giovane compagno di Clizia Incorvaia quindi, ha postato una foto in cui si vede lui, la Giorgi e il fratello di Paolo, Andrea Rizzoli, figlio della Giorgi e dell’imprenditore Angelo Rizzoli.

A corredo della foto Paolo Ciavarro scrive: “La forza dell’amore”. Il messaggio di Paolo Ciavarro verso la madre è evidente e significa che l’amore riesce a supportare ogni situazione, anche la peggiore, anche quella di una malattia terribile come il cancro. Poco dopo ha voluto condividere un pensiero anche la compagna di Ciavarro, Clizia Incorvaia.

"La mia famiglia è il pubblico ed io ora ho bisogno del vostro amore. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas"



La ragazza, nel ripostare la foto di Paolo ha aggiunto: “Saremo forti” e un grande cuore rosso a corredo di tutto ciò. Non ci resta quindi che attendere qualche comunicato ufficiale di Eleonora Giorgi per capire come si evolve la sua malattia, sperando chiaramente che si risolvi tutto il prima e il meglio possibile.

