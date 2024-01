Non poteva iniziare meglio di così il nuovo anno per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Lui ha aspettato uno dei momenti più suggestivi in assoluto per confermare il suo grande amore nei confronti della compagna. Entrambi hanno vissuto e stanno ancora vivendo un periodo anche non bellissimo, a causa della malattia di Eleonora Giorgi, madre del giovane, che ha scoperto di avere un cancro.

Ma ora Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno voluto mettere da parte almeno per pochi minuti quel dolore e hanno festeggiato un avvenimento che cambierà nuovamente la loro vita. I fan hanno visto le foto e sono rimasti a bocca spalancata. Non è stato difficile comprendere cosa fosse accaduto proprio nel corso della notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio 2024.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, arrivata la proposta di nozze

Finalmente Clizia Incorvaia ha ricevuto la proposta di matrimonio da Paolo Ciavarro. I due stanno insieme da quasi quattro anni e nel febbraio di due anni fa hanno anche accolto in famiglia il figlio Gabriele. Ora la donna ha voluto condividere la sua gioia immensa con tutti i suoi follower, annunciando che quel momento così tanto romantico è stato organizzato dal conduttore tv con l’aiuto proprio del bimbo.

Clizia ha mostrato a tutti il bellissimo anello avuto in dono da Paolo e ha raccontato così la proposta di nozze: “Cuore a mille… Tu nel tuo stile inconfondibile che fai? Mentre mi preparo mi dici: ‘Sei bellissima, ma manca qualcosa’. E io ti dico: ‘Cosa amore?’. Così arriva Gabri con in mano una scatola e lì trovo l’anello… Ti amo mio principe così unconventional. Buon 2024 a tutti, il sogno si è avverato e così vi auguro che ogni vostro sogno si esaudisca”.

Adesso tutti vogliono solamente conoscere la data ufficiale del matrimonio, che non è stata comunicata. La speranza è che entro la fine di quest’anno i due possano convolare a nozze.