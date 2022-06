“Ma stanno insieme”. Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, che voce bomba. Lo scoop e la foto

Ancora una volta Claudio Baglioni è al centro del gossip. Prima per il libro Tutti poeti con Claudio” che, su ordine del gip del tribunale di Monza, non è più scaricabile dal sito di “Striscia la Notizia”. Adesso per una presunta liaison con la protagonista dell’ultima edizione di LOL – Chi ride è fuori. Eh sì, al nome della star della musica italiana è affiancato quello di Virginia Raffaele.

C’è del tenero tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni?

Stando agli ultimi gossip, l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo avrebbe dedicato all’attrice alcuni dei suoi ultimi brani d’amore e, come se non bastasse, i due sarebbero stati visti insieme nel dietro le quinte di uno spettacolo teatrale. Pure coincidenze o c’è del tenero tra loro?

Una risposta, seppur non mirata a confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni, arriva direttamente dal profilo di Virginia Raffaele. L’attrice ha postato una foto in cui è ritratta insieme al cantante e ha scritto “Eccoci qui”. A far rimbalzare i rumors però sono gli emoticon a forma di cuore messi sullo scatto. Potrebbe però anche trattarsi di un’amicizia dato che recente si è parlato di un presunto legame tra l’attrice e il collega attore Thomas Santu. Mentre Baglioni è legato da anni con Rossella Barattolo.

